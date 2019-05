TO-TRE KANDIDATER: Sven Mollekleiv (foran) har vært favoritt til å bli ny idrettspresident i slutten av mai. Bak er Berit Kjøll, som også ønsker seg det betalte vervet – samt Tom Tvedt som er i tenkeboksen om sitt eget kandidatur. Foto: Bjørn S. Delebekk

Idrettsleder før NIFs presidentvalg: Mollekleiv er feil person

Kampen om å bli ny idrettspresident hardner til: Nå uttrykker Telemark idrettskrets støtte til Berit Kjøll (63) – på bekostning av Sven Mollekleiv (64).

Etter at valgkomiteen pekte på Mollekleiv har den tidligere Røde Kors-toppen vært storfavoritt til å vinne presidentvalget på idrettstinget om tre uker.

Men torsdag morgen kunne VG avsløre hvordan Berit Kjøll har kommet på banen igjen, med støtte fra Norges Håndballforbund. Og kulissene lurer fortsatt sittende president Tom Tvedt (51), som befinner seg i tenkeboksen.

Telemark idrettskrets rykker nå ut til støtte for Kjøll. I et brev til samtlige av landets idrettskretser, skriver styreleder Geir B. Nordtveit at «det normalt ville være naturlig å følge valgkomiteens innstilling».

Men:

«Denne gangen mener jeg at valgkomiteen etter en samlet vurdering har innstilt feil person, Sven Mollekleiv, til vervet som ny idrettspresident».

Etter det VG har grunn til å tro, har Mollekleiv en rekke særforbund og kretser i ryggen foran valget på Lillehammer i slutten av måneden. Men også Kjøll sier hun har så mye støtte at hun tror en seier er mulig.

Ifølge kretslederen i Telemark representerer Kjøll noe nytt, og er uavhengig av gamle nettverk og gammel tenkemåte.

«Berit Kjøll er et godt menneske som på en god måte vil kunne lede, styre og representere norsk idrett. Hun er en rutinert og erfaren styreleder med mangesidig erfaring fra det offentlige, næringslivet og som mangeårig president i en frivillig organisasjon. Hun er fargerik, tydelig og handlekraftig. Vi trenger alt dette i NIF. Hun representerer noe nytt, er uavhengig av gamle nettverk og gammel tenkemåte» skriver Nordtveit i brevet VG har fått tilgang på.

Konfrontert med at Telemark mener valgkomiteen har pekt på feil person, svarer Mollekleiv følgende i en tekstmelding til VG:

«Jeg er glad for at valgkomiteen har gitt en enstemmig innstilling etter en meget grundig og god prosess. Nå er det opp til idrettsdemokratiet på tinget. Jeg er motivert til å bruke min kompetanse og erfaring fra idretten, frivilligheten, nærings og samfunnsliv til beste for og sammen med hele idretten. Det er viktig med en konstruktiv idrettspolitisk debatt som kan styrke rammevilkårene for idretten og bidra til idrettsglede for alle. Vi skal sammen bidra til utviklingen av den norske idrettsmodellen og til en åpen demokratisk idrett internasjonalt».

Tom Tvedt reiste torsdag formiddag fra hjemstedet Randaberg til Oslo for å delta på idrettskretsledermøte kommende helg.

HUAWEI-TOPP: Berit Kjøll utenfor kontorene til Huawei i Telenor-bygget på Fornebu tirsdag formiddag. Foto: Anders K. Christiansen

Han sier den ferske nyheten om at Kjøll nå har kommet på banen ikke påvirker hans valg. Tvedt befinner seg fortsatt i tenkeboksen.

– Nå har det kommet enda en kandidat på banen, eller kanskje kommet tilbake på banen. Jeg har sagt hva jeg mener til valgkomiteen, og så skal jeg bruke den tiden jeg trenger på å vurdere dette, sier den tidligere landslagsspilleren i håndball til VG.

– Hva er din fordel sammenlignet med de to andre kandidatene?

– Når man jobber fire år i en organisasjon som er så stor og mangfoldig, så handler mye om å kjenne organisasjonen og balansere saker på en god måte. Jeg har brukt fire år på å bygge et nasjonalt og internasjonalt nettverk. De som jobber internasjonalt vet at ting tar tid. Vi har aldri hatt flere medlemmer i norsk idrett enn i dag. Vi har kuttet 20 mill. i driftsutgifter, restrukturert NIF og satt i gang det største digitale endringsprosjektet i norsk idrett noensinne, argumenterer Tvedt.

– De andre hevder å ha særforbund og kretser i ryggen. Føler du at du har støttespillere der ute?

– Jeg skal på kretsledermøte i helgen og lytter til organisasjonen. Det er derfor jeg er i tenkeboksen, sier 51-åringen.

– Kjøll har kommet på banen og Telemark – samt håndball – uttrykker umiddelbart støtte. Er det skuffende for deg?

– Det er slik demokratiet fungerer og det er ikke skuffende. Det er naturlig at denne organisasjonen har mange kandidater. Det må bare være positivt. Men jeg er veldig stolt av det vi har levert i løpet av fire år med dette styret. Det skulle jeg ønske flere så og vurderte sterkere, sier Tvedt.

