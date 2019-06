Magnus Carlsen og Aleksandr Grisjtsjuk møttes i den tredje runden av Norway Chess. Foto: Maria Emelianova

Carlsen kalte treneren sin en «klovn» - så storspilte han

(Magnus Carlsen-Aleksandr Grisjtsjuk 2–0) Magnus Carlsen (28) benyttet anledningen til å kalle sin danske trener Peter Heine Nielsen en «klovn» - og presset så russiske Aleksandr Grisjtsjuk (35) i kne i Norway Chess.

Oppdatert nå nettopp







Seieren betyr at hjemmehåpet nå er alene i ledelsen i Norway Chess.

Verdensmesteren spilte remis i sine to første partier mot Viswanathan Anand og Levon Aronian, men takket være de spesielle Norway Chess-reglene skaffet han seg likevel et glitrende utgangspunkt - ved at han vant begge armageddon-partiene.

Med seier også over Aleksandr Grisjtsjuk, har Carlsen fått en veldig lovende start i årets Norway Chess - en turnering han faktisk bare har vunnet én gang.

les også Carlsen om sjakk-revolusjonen i Stavanger: – Ingen fordel for meg

– Det var en morsom dag på jobben, fastslo Carlsen på TV 2-sendingen - og kommenterte tordenværet i Stavanger slik:

– Det er det største smellet jeg har hørt noen sinne. Det lynte rett ved siden av.

Carlsen begynte å få et solid tak på partiet fram mot trekk 20 - og russeren rotet seg - som så ofte før - bort med å komme i kraftig tidsnød.

– Dette ser veldig lovende ut for Magnus, ikke bare fordi hans stilling er god objektivt, men fordi han angriper og bedre på tid, fastslo Jon-Ludvig Hammer på TV 2-sendingen.

– Det så tidlig bra ut. Jeg fikk lov til å angripe uten særlig risiko. Det var veldig enkelt, sa Carlsen.

Grisjtsjuk skjønte at det eneste han måtte konsentrere seg om, var å beskytte kongen, men spørsmålet var om Carlsen klarte å finne ut hvordan han skulle sette inn «seiersmålet».

Tidlig i partiet gikk Carlsen i skrifteboksen og erklærte at trener Peter Heine Nielsen var en «klovn» som hadde antydet at Grisjtsjuk ville spille kongeindisk forsvar - og ikke Grünfeld.

les også – Dette kan bli det beste vi har sett av Magnus

Dansken svarte kjapt på Twitter med at «dette er en del av jobben» - og siden endret han bildet sitt på Twitter-kontoen til en klovn.

– Jeg tror han tåler det, smilte Carlsen i TV 2-intervjuet.

– Jeg sa at «han spiller sikkert Grünfeld», mens Peter mente kongeindisk. Det var bare en liten hilsen tilbake.

Magnus Carlsen fikk god hjelp av Levon Aronian, som slo Shakhriyar Mamedyarov. Det betyr at nordmannen kunne innta ledelsen ved å slå Grisjtsjuk.

les også Carlsen storspiller i Afrika: – Han er kanskje tidenes beste

– Denne seieren betyr forskjellen, men husk at jeg startet Norway Chess bra også i fjor, sa Carlsen - som i 2018 endte som nummer to bak Fabiano Caruana.

Blant sjakkeksperter på nettet går det en voldsom debatt om reglene i Norway Chess. Ikke bare om selve bruken av armageddon - som er omdiskutert, men også hvor mange poeng det skal gis for ulike seirer og hvilken farge det burde brukes i armageddon.

Resultater 3. runde:

Shakhriyar Mamedyarov-Levon Aronian 0–2.

Maxime Vachier-Lagrave-Viswanathan Anand 1/2–1 1/2.

Magnus Carlsen-Aleksandr Grisjtsjuk 2–0.

Publisert: 06.06.19 kl. 20:42 Oppdatert: 06.06.19 kl. 20:52