Zuccarello og Wild tok viktig seier

(Arizona Coyotes-Minnesota Wild 3–4) Nok en gang klarte Mats Zuccarello og Minnesota Wild å slå tilbake: De vant 4–3 mot Arizona Coyotes.

Dermed står Wild med to seirer og ett tap til nå på sin fire kamper lange «bortereise». Den fjerde matchen på turen går i Los Angeles mot Kings tirsdag.

Men tross seieren natt til søndag ligger Wild fortsatt nederst i sin divisjon og nest nederst i sin Conference. Det har blitt bare 13 poeng på 17 kamper så langt. Det er fjerde dårligst i hele NHL.

Mats Zuccarello har hatt en god periode etter at han var ute med skade. Før lørdagens oppgjør mot Coyotes hadde nordmannen notert seg for målpoeng i fem kamper på rad - med tre mål og tre assists. Mot Coyotes ble det imidlertid ingen poeng for han personlig.

Åpnet tungt

Nok en gang åpnet det tungt for Wild, som lå under 2–0 etter første periode. Michael Grabner og Jakob Chychrun scoret.

Men Wild slo tilbake i andre periode:

Mikki Koivu reduserte til 2–1, Coyotes Vinnie Hinostroza økte til 3–1, men Wild hadde utlignet til 3–3 før perioden var omme - takket være mål av Kevin Fiala og Matt Dumba.

Ett skudd

Ryan Hartman scoret Wilds seiersmål i tredje periode.

Zuccarello var på isen i 18.34 minutter i løpet av kampen. Han hadde ett skudd på mål og en blokkering. På pluss/minus-statistikken hadde han −1.

– De bare fortsetter å kjempe, sa Wild-trener Bruce Boudreau etterpå ifølge nhl.com.

– Vi har ikke vunnet så mange kamper som vi hadde ønsket, la han til.

Wilds målvakt Devan Dubnyk reddet 32 skudd.

