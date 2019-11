TØFF HØST: Bjarte Myrhol har slitt med tilbakevendende tarminfeksjoner siden sommeren. Her fra et pressetreff med flere norske medier på Scandic Sjølyst i Oslo. Foto: Erik Johansen, NTB Scanpix.

Myrhol snakker ut om sykdommen: Fryktet karrieren var over

SKØYEN (VG) Bjarte Myrhol (37) har hatt helseproblemer siden sommeren, men satser videre frem mot EM på hjemmebane og et eventuelt OL til sommeren. Hva som skjer etter det, vet han ikke.

Oppdatert nå nettopp







For aller første gang har 37 år gamle Bjarte Myrhol tenkt at han må legge opp.

– Det har vært en helt ny situasjon, sier han til VG når han torsdag er i Oslo for å møte flere norske medier.

For håndballprofilen har gått gjennom en av sine tyngste perioder i karrieren når han i høst har slitt med tilbakevendende helseproblemer. Forrige uke ble han akuttinnlagt på sykehus og operert for hull i tarmen. Siden i sommer har han hatt tilbakevendende tarminfeksjoner – på fagspråket kalt diverticulitis.

Det er ikke første gang Myrhol har hatt helseproblemer: I 2011 ble han rammet av testikkelkreft. Han forteller likevel at kona ikke har sett ham like svak som nå.

– Ja, jeg har faktisk tenkt at jeg måtte legge opp. Før operasjonen fikk jeg beskjed om at verste tilfelle var å våkne opp med stomi og gå med det i flere måneder. Da tenkte jeg «er det sånn her det skal stoppe? Etter en kamp med to mål på fire skudd». Det gikk noen tanker, og det har det aldri gjort før. Men jeg har en stor plan om å sette et bedre fotavtrykk enn det denne høsten har vært, forteller landslagskapteinen, som legger til at han har følt han henger bak lagkameratene både fysisk og håndballmessig i høst.

Det er en litt nervøs Myrhol som møter et samlet norsk pressekorps torsdag formiddag i et lite møterom på et hotell i Oslo. Han omtaler pressekonferansen han har kalt inn til for «litt for formell» – og legger til at han aldri har gjort lignende før. Men den jordnære 37-åringen følte han skyldte alle journalistene han har jobbet med i en årrekke en forklaring, etter at helseproblemene ble offentlig kjent forrige uke.

I januar er det EM på hjemmebane. Nå går Myrhol på antibiotika på ubestemt tid. Han skal opereres igjen i februar, men håper likevel han blir klar for å ta på seg landslagsdrakta igjen på nyåret.

– I hodet mitt er jeg 100 prosent sikker på at jeg skal spille EM, forteller han.

NY ROLLE: Bjarte Myrhol kalte inn til pressetreff for første gang da han fortalte om sykdomsplagene i høst. Foto: Erik Johansen, NTB Scanpix.

Har ikke vært redd for kreft

Myrhol kjempet seg tilbake fra kreften i 2011, og håper å gjøre det samme igjen.

Han er ikke den eneste på landslaget som har kommet tilbake etter kreften – i 2004 ble Christian Berge rammet av lymfekreft. Landslagssjefen forteller til VG at han har vært bekymret for Myrhol i høst, men han har også fungert som en god samtalepartner.

– Jeg har vært bekymret for ham, men har fått pratet godt med Bjarte denne uka. Vi hadde en lang samtale om hendelsesforløpet. Jeg er roligere nå i forhold til den mentale biten til Bjarte. Han har lyst på å spille mesterskap og målsettingen er å få det til, sier Berge, som legger til at Myrhol har fått litt i «pose og sekk» han også.

– Jeg tror at når du er en del av et lag når noe sånt skjer, får du støtte fra de som står rundt deg. Det er det som er så fantastisk med lagidrett – mange bidrar, og Christian er en av de. Det beste med Christian er at når vi snakker, snakker vi om ting som håndball eller musikk. Det er ikke sykdomsprat, sier Myrhol om støtten fra landslagssjefen.

– Har denne situasjonen i høst blitt tatt mer alvorlig på grunn av din sykdomshistorikk?

– Nei, faktisk ikke. Det har ikke spilt så mye inn. Men uka opp til da vi skulle ta bilder for å sjekke tarmen og urinblæra, kom det noen tanker. Men ikke noe mer enn hva mannen i gata hadde tenkt, tror jeg. Legen har hele tiden sagt at det ikke er kreft, og da har jeg trodd på det, avslutter han.

Planlegger en fremtid etter håndballen

Neste mål er sommerens OL, men etter det er 37-åringen usikker på hva som skjer på landslaget.

– Det er et godt spørsmål ... Jeg har hele tiden egentlig sagt jeg skal spille til jeg ikke er god nok lenger. Og jeg har følt selv at jeg har vær god nok i de siste mesterskapene - og at jeg har hatt noe å bidra med. Den dagen jeg ikke bidrar, tror jeg at jeg stopper ganske fort. Inntil videre ser jeg frem til OL. Etter det skal jeg ta en kaffekopp eller ti, i hvert fall noen glass med vin og ta en skikkelig runde med kona hjemme for å se hva som skjer videre, sier Myrhol, som har kontrakt med danske Skjern til 2022.

– Har du begynt å tenke på hva du skal gjøre etterpå?

– Det har jeg tenkt mye på i høst. Det har kommet automatisk. Jeg har snakket med mentaltrener, og han sa det var en helt naturlig gang i en sånn prosess. Jeg har tenkt masse på fremtiden og hvordan jeg skal gjøre ting. Jeg har sett på hus i Norge. Jeg tror det har vært en forsvarsmekanisme som bare hat blusset opp når man ikke har gjort det så bra på håndballbanen, svarer han.

– Har du noen konkrete tanker på hva du vil gjøre?

– Jeg har en liten sidebedrift sammen med broren min hvor jeg ønsker å hjelpe barnetrenere med å gjøre hverdagen litt enklere. Det går veldig bra om dagen. Det vil helt klart bli en del av det, jeg har lyst til å jobbe med barn.

Publisert: 14.11.19 kl. 17:07 Oppdatert: 14.11.19 kl. 17:19







Mer om