Pappa Hans Erik satt på første rad da Martin Ødegaard signerte for Real Madrid. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rå kynisme i talentjakten: Den grådige gavmildheten

Kan vi stole på at det utelukkende er sportslige vurderinger som ligger bak at Real Madrid slo andre europeiske toppklubber i jakten på Martin Ødegaards signatur?

Dersom spørsmålet hadde vært om det faktisk var sportspakken som til syvende og sist gjorde utslaget i akkurat denne overgangen, er trolig svaret «ja».

Denne familien fra Norge er ressurssterk, gjennomtenkt og med et brennende ønske om at Martin skal få maksimalt ut av mulighetene sine på banen.

Men det gjør ikke gavedryss over slektninger til et mindreårig fotballtalent noe mindre prinsipielt problematisk.

Se for deg følgende situasjon: Du har en litt mindre bevisst familie, som vipper mellom flere interesserte klubber for en 15 år gammel pode.

Plutselig dukker den ene frieren opp med tilbud om en dyr klokke til far, frakt i privatfly, gaver til øvrig familie og showoff med stjernene, mens den andre nøyer seg med å vise frem treningsfasiliteter og sportslige planer.

Hvis førstnevnte da vinner frem, hvordan skal du feste lit til hva som gjorde utslaget?

Slik sett er innblikket interne dokumenter gir i Real Madrids systematiske arbeid for å overbevise Ødegaard på så mange plan, et interessant eksempel på en viktig, overordnet debatt om fair play i talentjakten. Nok en gang er det dokumentene i Football Leaks som gjør det mulig å få mekanismer mektige miljøer ønsker å holde hemmelig, ut i åpent lende.

Men hvorfor er talenttrakteringen, inkludert virkemidlene Real Madrid valgte å bruke, relevant i det offentlige ordskiftet?

Her er det to spørsmål det er viktig å ha langt fremme i pannen:

1) I en multimilliard-business som internasjonal fotball er, kan forskjellen på å vinne eller tape kampen om «den neste superstjernen» få store konsekvenser. Får du først napp i den som utvikler seg til å bli den nye Messi eller Ronaldo, vil det sportslig og økonomisk kunne sette klubben i førersetet, med de ringvirkningene trofeer og triumfer gir langs begge akser. Derfor kan det være fryktelig fristende å strekke seg litt til og litt til, om man aner et konkurransefortrinn. Hva er en klokke her eller en signert drakt der, om det kanskje kan øke sjansene bittelitt? Her er det ytterst interessant å drøfte hvor grensen går? Hva om man tilbyr en slektning en ekstra bil? En båt? Et fly? Hvor bør den etiske grensen gå?

2) En 15-åring har selvsagt egne meninger, men er tross alt en mindreårig. Her vil foreldrenes ord veie ekstremt tungt. Den klubben som får med seg de foresatte, vil ha et stort fortrinn i kampen om å bli juniors nye arbeidsgiver. Følgelig er det en viktig prinsippdebatt å ta, hvordan det bør være innenfor eller utenfor å gå frem overfor spillerens nærmeste krets. Football Leaks-dokumentene underbygger med all tydelighet at goder til slekten, særlig til far, er et mer omfattende fenomen enn akkurat dette norsk-spanske tilfellet.

Men Ødegaard-saken forblir interessant som et eksempel i en overordnet diskusjon. En overgang påvirker jo en hel familie, så det er ikke så rart at man ønsker ta flere hensyn. Men de økonomiske dimensjonene i fremgangsmåten overfor far, fremstår ikke helt proporsjonalt med hva som burde vært naturlig.

En avtale verdt 30 millioner kroner for å trene barn, i en annen kultur og med åpenbare språkproblemer, er jo neppe noe Real Madrid hadde gått inn på overfor Hans Erik Ødegaard dersom de ikke anså det som et konkurransefortrinn i kampen med andre klubber. Er en overbetalt barnetrenerjobb da bare noe smart og taktisk fra Real Madrids side, eller nærmer det seg noen etiske yttergrenser for hvordan man bør gå frem i jakten på en mindreårig spiller?

Når vi på toppen av dette nå ser en «gaveliste» slektning for slektning i Real Madrids arkiver, og leser korrespondansen mellom partene om den fyrstelige behandlingen i «kongens klubb», blir det enda tydeligere hvor kynisk jakten på de største talentene faktisk er.

Sportslig tyder mer og mer på at «ekteskapet» mellom Ødegaard-familien og den spanske storklubben kan ende opp som tidenes norske eventyrhistorie. Men en del komponenter rundt veien til vielsen er det all grunn til å diskutere.

For eksempel hvordan gavmildheten egentlig er grådighet.

