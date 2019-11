NYTT LAG: Thomas Ulsrud med sine nye lagkamerater Steffen Walstad (30), Markus Høiberg (28) og Magnus Vågberg Trulsen (23) fra Team Minera som skal representere Norge i EM - og OL 2022 i henhold til målsettingen. Foto: CURLINGFORBUNDET

Curling-Thomas (48) satser mot Beijing-OL – uten klovnebuksene

Thomas Ulsrud (48) har kassert klovnebuksene, men ikke forlatt curlingmanesjen. Nå satser han mot Beijing-OL 2022 som skip for et nytt lag. Første stopp er EM i Sverige kommende helg, snart 10 år etter «Team Ulsrud» vant OL-sølv for Norge i Vancouver.

– Det var de som spurte meg. Hadde de ikke ringt, ville jeg nok ha lagt opp. Det var enormt vanskelig å si nei, og jeg brukte ikke lang tid på å si ja, forteller Thomas Ulsrud om bakgrunnen for at han lørdag klokken 09.00 skal lede Norges lag i åpningskampen mot mesterskapfavoritt Skottland i Helsingborg.

For et halvt år siden skilte «Team Ulsrud» lag etter 12 suksessrike år, etter en liten nedtur i OL året før med 6. plass. Nå er Thomas Ulsrud skip i en kvartett kalt Team Minera skifer, bestående av ham, Steffen Walstad (30), Markus Høiberg (28) og Magnus Vågberg Trulsen (23).

Eks Minera-mann Magnus Nedregotten satser ene og alene på mixed double med partner Kristin Skaslien.

– Laget satser mot OL. Så lenge jeg holder følge, er det ingen grunn til å gi seg. Men jeg er blitt såpass gammel at jeg tar ett år av gangen, som det heter. På den annen side er jeg blant de bedre trente 48-åringene. Disse gutta (lagkameratene) er 25 og godt trent, jeg er eldre og kanskje smartere, sier Thomas Ulsrud.

SLIK SÅ DE UT: Håvard Vad Petersson (f.v), Thomas Ulsrud og Christoffer Svae under Sotsji-OL for snart seks år siden. Foto: INTS KALNINS / X02120

Han vedgår at kona har spurt om hva han vil bevise etter 394 landskamper (superveteran Dordi Nordby har 438), rundt 1200 timer på isen og 17 OL, VM og EM-medaljer. Svaret er at han elsker å konkurrere og at han er «veldig happy» hver gang han kommer hjem etter at hun har latt ham leke litt med gutta.

– Det er imponerende å holde trykket oppe over så lang tid. Han er like engasjert som for 15 til 20 år siden. Du må ha en spesiell type «drive» for å holde ut så lenge, sier Pål Trulsen (57) til VG.

17 MEDALJER Thomas Ulsrud (født 21. oktober 1971) har vunnet to EM-gull, ett VM-gull og ett OL-sølv. Pluss seks EM-sølvmedaljer, tre EM-bronsemedaljer, en VM-sølvmedalje og tre EM-bronsemedaljer. Han har deltatt i tre OL, 12 VM og 16 EM.

Curlingforbundets generalsekretær og sportssjef ledet, som skip, Norge til OL-gull i Salt Lake City for 18 år siden. Trulsen bekrefter at Thomas Ulsrud ved å gå inn i Oppdal-baserte Team Minera har forpliktet seg til å ha Beijing-OL som mål. I 2022 vil det være åtte år siden Thomas Ulsrud sammen med Torger Nergård, Håvard Vad Petersson og Christoffer Vad vant VM-gull samme sted.

Ulsrud vil ha fylt 50 hvis han om drøyt to år sikter sin første sten mot boet i Beijing-OL. I den forbindelse er det verd å nevne at Russell Howard (63) rundet den milepælen da han vant gull med Canada i Torino-OL i 2006. Pål Trulsen mener Norges EM- og OL-satsingslag kan ha godt av å få inn «en som skyter frem brystkassen».

– Resultatene har ikke vært som ønsket hittil. Men vi har aldri hatt et lag med så gode forutsetninger når det gjelder det tekniske og spillemessig. «Team Ulsrud» spilte mye på følelse. Disse gutta ser bra ut, slår Pål Trulsen fast.

Thomas Ulsrud innrømmer at han i løpet av tre måneder som comeback kid har stilt seg spørsmålet «var dette så lurt?».

– Hittil har det vært fryktelig gøy, er det foreløpige svaret.

På spørsmål om hvor klovnebuksene - egentlig golfantrekk - som «Team Ulsrud» ble kjent for har tatt veien, svarer han at ungguttene ikke ønsket å sprade på isen i de karakteristiske tekstilene. For «Team Minera» er det ensfarvet mørkt blått og røde bukseseler som gjelder.

– Det er fint, og forhåpentlig er det ikke antrekket som vil være avgjørende for om vi skal ta oss til sluttspillet, sier han med tanke på curling-EM 16. til 23. november.

