OPTIMIST: Trener Anders Lundstrøm Wolden tror på vinnersjanse i langløpet i V75-innledningen med Strong Case, som har hatt mye utur hittil i karrieren.

Ukens kuskekommentarer: – Ble sittende bom fast i Derby-finalen

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene i gulljackpot-omgangen på Leangen.

Anders Olsbu

Nå nettopp

Dagens banker

F.X. Fragola (V75-3) er en seiersmaskin som er veldig kjapp fra start. Stikker trolig til tet og tar sin 12. årsseier.

Dagens luring

Panama Rags (V75-5) har avsluttet bra mot gode hester i sine to siste starter. Kan overraske om det blir litt kjøring i front.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

SIGBJØRN KOLNES: Hadde godt av den gjennomkjøringen.

V75–1

3140 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Strong Case/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Har det vært mye stang ut for. Ble sittende bom fast i Derby-finalen. Viste hva han kan da han ble treer i Klein-løpet på Leangen 28. september. Lang distanse er en fordel, og han har en spennende oppgave. En av dem som vinne. En tidlig strek.

2 Hazil Boko/Maren Øyo

Sigbjørn Kolnes: - Holder fin form men kommer til start med mange usikkerhetsmomenter. Voltestart, lang distanse og lang reise for første gang, gjør at jeg ligger lavt. Kan hente seg en bra premie.

3 Arion Augustinu/Jomar Blekkan

Sigbjørn Kolnes: - Kan hente seg en premie om det klaffer litt. Det er trolig maks.

3160 m

4 Xpress Bar/Inge Melby

Inge Melby: - Er fornøyd med en premie i disse omgivelsene.

5 Gigolo N.L./Edvard Kristiansen

Sigbjørn Kolnes: - Er behandlet siden sist. Har kapasitet som rekker og liker distansen. Fungerer han som han skal, er det snakk om en trippelsjanse og en mulig gardering.

6 St. Raphael Decoy/M. T. Gundersen

Tom Forkerud: - Var god til seier på Leangen nest sist. Var indisponert på Jarlsberg sist og unnskyldt. Liker distansen. Møter to-tre som er bra, men skal regnes blant de tre-fire første med klaff. Er en gardering.

7 C Nu Gilbak/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Vant på direkten etter syv ukers pause på Färjestad sist og var bra. Hadde godt av den gjennomkjøringen og har fordel av distansen. Regnes med en fin vinnersjanse uten skjær i sjøen.

8 Crazy Victor/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Går bra løp. Formen virker fin. Men det er noen gode imot, og det skal klaffe en del på denne distansen. En fin premie er målet. Siste trippel er trolig maks.

3180 m

9 Bestbyarsenal/Magne Olsen

Magne Olsen: - Kjørte jeg hurtig med sist uke. Han kjentes fin ut. Distansen er en fordel og motstanden skremmer ikke, selv om det er noen bra imot. Jeg tror han kjemper om seieren. En tidlig strek.

3200 m

10 Valley Ivan/Boye Ølstøren

Boye Ølstøren: - Gikk over i passgang to ganger sist og brøt. Men han varmet fint og kjentes fin ut etterpå. Har stor kapasitet, men jeg synes det ser vanskelig ut fra denne utgangsposisjonen. Må nærme seg toppformen mer for å kunne hevde seg herfra.

JAN MARTIN BJERRING: – Vi har siktet inn dette løpet.

V75–2

2140 m (volte) – Start kl. 15.22

1 S.K.'s Nordstjerne/Eirik Høitomt

Karl Einar Stubsjøen: - Er nok ikke like god nå, som da han vant på V75-dagen på Leangen 22. september, men nærmer seg dag for dag. Jeg tror han kjemper om seieren om han unngår galoppen. Men den ligger på lur. En typisk outsider som skal strekes.

2160 m

2 Hafell Bris/Bjørn Garberg

Bjørn Garberg: - Har vunnet to på rad og har flott form. Møter riktig selskap og kjemper om seieren igjen i et glatt løp. Førstesporet på tillegg kan bli både og, men han skal strekes.

3 Jervsø Ronja/Noralf P. Brækken

Noralf P. Brækken: - Kommer ut etter to måneders pause. Trener fint, men er fornøyd med en premie første gang ut.

4 Skeie Jerva/Per Einar Sørmo

Per Einar Sørmo: - Var skikkelig god til seier sist. Hun er sterk som bare det, så jeg var ikke redd for at hun skulle gå seg tom, stor som hun var i tet. Det viktigste var at hun fungerte i travet. Det gjorde hun til gangs, noe jeg kjente i varmingen. Er hun like god lørdag kan hun vinne igjen. Men jeg vet ikke om hun er det før varmingen.

5 Tverdals Megalopp/Å. Tengsareid

Atle Eggan: - Var ikke som best sist og har fått behandling. Eieren er fornøyd nå, og denne dama har fart i beina. Er normalt travsikker og har fordel av jevnt, hardt tempo. En luring.

6 Dag Åsa/Veronika Bugge

Veronika Bugge: - Blir bedre og bedre og begynner å få litt mer fart i beina. Det er uansett noen for gode med her. Fornøyd med en bra premie.

7 Norjerven/Boye Ølstøren

Boye Ølstøren: - Satte vi feil hodelag på sist. Han ble entømt og vanskelig å kjøre. Har et bra toppnivå, men det er uansett en premie som gjelder.

2180 m

8 Judison/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Er en evig outsider. Har fart nok i beina til å kjempe i toppen, men galopperer litt for ofte til å tro på ham i en slik sammenheng. Uansett småskummel å glemme.

9 Potetgull/Inge Melby

Inge Melby: - Kan hente seg en premie om hun holder seg unna galoppen, neppe mer.

10 Slettvoll Vilja/Atle Solhus

Atle Solhus: - Går jevne, fine løp og er i form. Å hente tillegg på alle de beste foran går normalt ikke. Det må også klaffe maksimalt om vi skal kunne snuse på den siste trippelplassen.

11 Myr Tøtta/Atle Eggan

Atle Eggan: - Er god nok til å kjempe i toppen, men galoppen ligger på lur hele tiden. Som i Østersund søndag, da hun galopperte fra seg seieren. En typisk outsider.

12 Frøyspik J.R./Frank Westberg

Frank Westberg: - Gikk et veldig bra løp som toer på ny rekord sist. Er flink i vei på voltestart og kan finne en fin posisjon direkte. Men det står noen 20 meter foran oss og en på strek som jeg tror blir vond å hente inn. En fin premie er bra.

13 Horgen Gaupa/Jan Martin Bjerring

Jan Martin Bjerring: - Svinger i prestasjonene, men er god nok på sitt beste. At hun ikke har vunnet løp i år, skyldes mest tilfeldigheter. Vi har siktet inn dette løpet. Motstanden er dønn riktig, og hun har fordel av Leangens lange oppløp. En av dem som kan vinne. Strekes.

14 Vassli Tuppa/Arne Nilsen

Arne Nilsen: - Går jevne, fine løp og var flink toer i Østersund sist. Herfra i dette feltet er det uansett en premie det handler om.

2200 m

15 Gullkontoen/Odd Arne Kjøsnes

Starter ikke.

JOMAR BLEKKAN: – Sporet og F.X. Fragola i mot.

V75–3

2140 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Giggs B.R./Arve Sjoner

Ragnhild Bjørnbeth: - Har et perfekt spor for å kunne smyge med til en bra premie.

2 Efes Trotter/Jan Roar Trøan

Jan Roar Trøan: - Har veldig fin form og tar teten om jeg vil. Får vi den ligger det i kortene at vi slipper til F.X. Fragola. Er derfor fornøyd med en trippelplass bak den, men vi skal selvsagt utfordre mot mål om vi får muligheten.

3 Danny Delight/Per Einar Sørmo

Per Einar Sørmo: - Har form mye bedre enn raden. Har hatt veldig mye utur i det siste. Ble toer bak F.X. Fragola den eneste gangen det virkelig klaffet. Møter den igjen og vinner ikke. Men jeg er ikke overrasket om vi er på trippelen.

4 Five Stars Genius/Torkil Steinshaug

Torkil Steinshaug: - Kan hente seg en bra premie om han får en fin reise. Det er nok maks.

5 Miss Tanic/Åsbjørn Tengsareid

Torkil Steinshaug: - Er behandlet og er endelig i orden igjen. Var veldig fin i siste hurtigjobb og kan løse lynraskt bilen. Jeg tror hun tar teten, så får kusken bestemme. Møter gode F.X. Fragola, men er ikke slått på forhånd. Jeg mener hun skal strekes.

6 F.X. Fragola/Ragnhild Bjørnbeth

Ragnhild Bjørnbeth: - Var like fin i seiersløpet sist som i de før. Fra dette sporet klemmer vi til direkte for å komme oss foran på et tidlig tidspunkt. Hun har på ny, en fin vinnersjanse. Hun har vært et eventyr i løpsbanen i år.

7 Creek's Superline/Veronika Bugge

Veronika Bugge: - Står uten seier i raden. Det skyldes mest dårlige spor og tilfeldigheter. Hesten holder samme fine form, men har igjen fått spor utenfor F.X. Fragola. Kommer ikke forbi henne på startsiden. Hardt å vinne, men klart trippelaktuell.

8 Chef Superb/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Gikk et veldig bra løp som toer sist og har vist form lenge. Det er sporet og F.X. Fragola i mot. Trippelaktuell med klaff.

9 Zarahs Valentino/Inge Melby

Inge Melby: - Har gått flere fine løp i år, men var ikke som best sist og ble strøket ved starterklæring sist han var meldt. Jeg er derfor litt usikker på formen. Er han som han kan på sitt beste, er han en av dem som skal regnes rett bak den store favoritten.

10 Disco Queen/Atle Eggan

Starter ikke.

11 Next Game/Amanda Robertsen

Anders L. Wolden: - Går fine løp hele tiden, er i form og har et bedre løp enn på lenge her. Bortsett fra F.X. Fragola som trolig blir en banker. Regnes tidlig bak den.

12 Synjo Danseuse/Dag-Sveinung Dalen

Roar Walsøe: - Er behandlet siden sist og stiller vel forberedt. På kapasitet duger hun i dette laget, selv om F.X. Fragola er vanskelig å gjøre noe med. Regnes som trippelaktuell med klaff.

HEIDI MOEN: – Galopperte i seiersstriden på Bjerke sist.

V75–4

2140 m (volte) – Start kl. 16.06

1 Villmira/Ragnhild Bjørnbeth

Thomas Mjøen: - Var god til seier sist og er i form. Står også bra til for en fin reise, men møter for tøff motstand denne gangen. Jeg tror mest på en bra premie.

2 Sophus K.G./Edvard Kristiansen

Sigrid Lamvik: - Har hatt hofteproblemer og har ikke fullført skikkelig i løp. Ser bedre ut nå etter ny behandling og er bedre enn vist. Premie er uansett veldig bra i V75.

3 Stumne Fyr/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Dro opp angrepene og sto på bra sist. Er hyggelig fra start og bør få en fin posisjon. Noen gode på tillegg, men jeg synes han skal strekes tidlig.

4 Rofstad Odin/Bjørn Garberg

Bjørn Garberg: - Var jeg fornøyd med som treer første gang ut etter lang pause sist. Det løpet har gjort ham godt. Møter noen som kan bli vonde å slå, men fortsetter fremgangen skal han være trippelaktuell og regnes som en gardering.

5 Kashmir/Arve Sjoner

Thomas Mjøen: - Går jevne, fine løp. Premie er uansett bra mot disse konkurrentene.

6 Bottem Viktor/Per Einar Sørmo

Per Einar Sørmo: - Har fått to løp i kroppen etter pause og behandling, men er ennå ikke i den samme gode formen som han hadde i sommer. Er ennå litt seig i kroppen. En fin premie er målet.

2160 m

7 Helle Spik/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Ledet i det lengste fra tet sist og tapte med ytterst knepen margin. Formen sitter i. Feilfri avgang og posisjonsklaff underveis er det samme som at han kjemper i toppen. En tidlig gardering.

8 Eidshaugdjerven/Veronika Bugge

Veronika Bugge: - Har fått ett løp i kroppen etter lang pause. Ble kjørt defensivt da. Trenger nok et par løp til før toppformen er på plass, men jeg kjører til med litt mer ambisjoner nå. Først og fremst trippelaktuell. Kan vurderes ved litt bred gardering.

9 Tao Elda/Amanda Robertsen

Amanda Robertsen: - Gikk et veldig bra løp første gang ut etter lang pause sist. Hadde sikkert godt av den gjennomkjøringen og har et høyt toppnivå. Motstanden er ikke verre enn at hun skal regnes som trippelaktuell og som en gardering.

10 Snonsøy Elda/Atle Eggan

Atle Eggan: - Har ikke fått vist hva som bor i henne i år. Leter etter formen. Jeg ligger lavt til hun viser bedre.

11 Jardar/Arne Nilsen

Arne Nilsen: - Var veldig god til seier sist. Gikk bra gangen før også og har tent litt til. Møter noen som er bra, men gjør han som sist, kan han dukke opp foran igjen. En typisk outsider som er verdt en gardering.

12 Lille Jim/Jan Martin Bjerring

Jan Martin Bjerring: - Har fått to løp i kroppen etter lang pause og viste flott fremgang sist. Men jeg synes han står vanskelig til på tillegg med tøffe konkurrenter foran. Fornøyd med en fin premie.

13 Horgen Lynet/Åsbjørn Tengsareid

Heidi Moen: - Galopperte i seiersstriden på Bjerke sist og er i form. Var toer bak Magnums Othello sist det var V75 på Leangen. Har et fint løp på papiret, men har en galopprosent på 40. Skulle det løse seg feilfritt er han god nok. Strekes.

14 Gikling Lomeo/Karl Ove Nordtømme

Karl Ove Nordtømme: - Møter en del gode hester og står vanskelig til. Normalt en premiesjanse.

NORALF P. BRÆKKEN: – Hadde fin fart over mål med krefter i behold.

V75–5

2140 m (auto) – Start kl. 16.28

1 Dancer Halbak/Arild Eggen

Vegard L. Wolden: - Var god til seier sist og har et perfekt spor. Er sikret en fin reise i tøff konkurranse. Hardt å vinne, kanskje på trippelen om det først klaffer.

2 New Yankee/Anders Lundstrøm Wolden

Starter ikke.

3 Kiss Me/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var et hyggelig bekjentskap, men burde kanskje vunnet sist for å få fullt godkjent. Har et bra spor, men har bra hester både innen- og utenfor seg. Jeg tror det blir hardt å vinne. Kan dukke opp på trippelen med klaff.

4 Gaia Barsk/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Synes jeg gikk et veldig bra løp som treer sist. Kan løse veldig raskt bak bilen. Jeg utelukker ikke tet, så får vi se. Jeg mener hun er god nok om det klaffer litt vår vei. En tidlig gardering.

5 Jacko Line/Inge Melby

Inge Melby: - Har vært veldig god lenge, men ble litt for hissig i tet sist. Derfor tapte vi løpet. Setter på ørehette nå i håp om å roe ham litt ned. Kjører til for tet igjen og er av dem som kan vinne. Men vi møter noen som er bra.

6 Indus Dragon/Magnus T. Gundersen

Sigbjørn Kolnes: - Var god til seier i Årjäng nest sist, men syk på Bjerke sist. Alt virker bra igjen nå. Jeg synes han har et fint løp på papiret. Klaffer det hans vei kjemper han om seieren. Strekes.

7 Vicky Vici/Torkil Steinshaug

Torkil Steinshaug: - Er i bra form, men svinger i prestasjonene og var svak sist. Er rask fra start og duger på sitt beste. Ikke borte med klaff. En luring.

8 Such A Night/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Galopperte da kusken måtte ta i ham like etter start på Bjerke sist. Tapte mye og reparerte enormt bra. Formen er på topp, men sporet sjanseartet. Løser det seg fra start til en fin posisjon, er han av dem som kan vinne. Strekes.

9 Panama Rags/Noralf P. Brækken

Noralf P. Brækken: - Ble det feil for på Jarlsberg sist. Hadde fin fart over mål med krefter i behold. Fungerte fint i et intervalljobb mandag og har et riktig løp på papiret. Kjemper i toppen med klaff. Regnes som en av flere.

10 Acers Fantasy/Atle Solhus

Atle Solhus: - Var litt dorsk for meg sist og tente ikke til før på oppløpet. Der kjørte vi oss fast som treer i mål. Duger i denne klassen. Blir det bare litt tempo og hun gjør det hun kan, er hun ikke helt borte. I hvert fall ikke i trippelkampen.

11 Prince Muscle L.L./Å. Tengsareid

Jomar Blekkan: - Skuffet sist, men kan bedre. Det må klaffe mye fra et slikt spor, men jeg blir ikke overrasket om han snuser på siste trippel. Hardt å vinne.

DAG-SVEINUNG DALEN: Står perfekt til i riktig lag.

V75–6

1640 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Crackajack/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har vært veldig bra i to strake seiersløp for meg og står perfekt til i riktig lag. Jeg ladder for tet og håper vi får den. Men ryggløp er greit om det bare løser seg til slutt. Kan vinne uansett opplegg.

2 Hallo Again/Atle Solhus

Tom Forkerud: - Var uheldig på Färjestad sist og satt fast på Bjerke gangen før. Formen er mye bedre enn raden, og han er rask fra start. Kommer han seg ned i rygg på Crackajack i tet, er han trippelaktuell.

3 Fernando/Magnus Teien Gundersen

Vegard L. Wolden: - Gikk et veldig bra seiersløp på Biri sist og fikk endelig uttelling for flott form. Er så rask at han tar teten om kusken fyrer av. Så får vi se. Slår normalt ikke en hest som Crackajack og skal hente seg en fin premie. Kanskje på trippelen med maks klaff.

4 Sangria Knight/Ivar Asphaug

Jomar Blekkan: - Skal smyge med i håp om en premie.

5 Synjo Star/Roar Walsøe

Roar Walsøe: - Avsluttet fortest av alle siste 700 meter som sterk toer bak Moni Viking sist. Formen er stigende, men en skal ikke kreve for mye av en hest på 11 år. Har uansett litt tro på en trippelplass etter innsatsen sist. Slår normalt ikke Crackajack.

6 Little Red Corvette/Å. Tengsareid

Trine E. Hansen: - Har vunnet to på rad og er i så bra form som han kan være. Er veldig hurtig fra start, så kusken får klemme til. Han er veldig god til å forsvare seg. Jeg tror han er en vinnersjanse fra tet. Men det kan også gå fra et en utvendig rygg med tempo. En tidlig gardering.

7 Quick Crown S.E./Edvard Kristiansen

Sigbjørn Kolnes: - Kan hente seg en premie om han holder seg unna galoppen. Det er trolig maks.

8 Black Butan/Boye Ølstøren

Boye Ølstøren: - Står vanskelig til i tøffe omgivelser. Premie er bra.

9 Marino D.V./Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Har gått fine løp i det siste og er i form. Sprint er en fordel, og han følger ryggen på Crackajack fra start, lett. Så får vi se om han greier teten. Er uansett sikret en fin reise. Klart trippelaktuell om det løser seg. Skal også vurderes om løpet garderes litt.

10 Avery/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Ble behandlet mellom de to siste løpene og ser veldig fin ut i trening. Har fart i kroppen som rekker langt her. Det handler om at det må løse seg litt bakfra. Regnes som trippelaktuell og som en gardering.

11 Federal Crown/Ragnhild Bjørnbeth

Ragnhild Bjørnbeth: - Står for vanskelig til med gode hester foran. Fornøyd med en premie herfra.

BJØRN GARBERG: – Eik Odin er hesten å slå.

V75–7

2140 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Gikling Leodin/Ragnhild Bjørnbeth

Karl Ove Nordtømme: - Ledet i det lengste sist, men greide ikke stå imot Eik Odin til slutt. Kan ta tet igjen, så er resten opp til kusken. Slår normalt ikke Eik Odin og Vill Jerven, men kan være tredje bak dem.

2 Olve/Arve Sjoner

Olav Aune: - Går gode løp innimellom, men møter for tøft selskap. Fornøyd med premie.

3 Ros Son/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Avsluttet veldig bra som treer sist og er på gang. Står fint. Klaffer det med en fin reise og luke til slutt, kan alt skje. Er trippelaktuell og en tidlig gardering bak Eik Odin.

4 Z.M.'s Lyntroll/Dag-Sveinung Dalen

Amanda Robertsen: - Gikk pigg over mål etter et løp med feil rygg og sen luke for meg sist. Formen virket bra, men han møter tøft selskap. Premie må være bra.

5 Vill Jerven/Bjørn Garberg

Bjørn Garberg: - Galopperte da hesten foran ham feilet på Jarlsberg sist. Han tåler ikke mye når farten er stor. Kjentes fin ut både før og etterpå, så formen er som den har vært. Kjemper om seieren. Eik Odin er hesten å slå.

6 Il Oda/Inge Melby

Bjarne Storseth: - Går jevne, fine løp. Er uansett for hardt ute. Premie er bra.

7 Hammer Stjernar/Veronika Bugge

Veronika Bugge: - Står vanskelig til med gode hester på begge sider. Er bra på sitt beste, men er fornøyd med premie her.

8 Eik Odin/Atle Solhus

Atle Solhus: - Imponerte stort med måten han vant på første gang ut etter et halvt års pause sist. Jeg tror faktisk løpet har gjort ham godt. Sporet er ikke bra, men han ender i toppen fra alle slags posisjoner. Kan vinne igjen uten skjær i sjøen. Strekes.

9 Eidshaugsvarten/Åsbjørn Tengsareid

Veronika Bugge: - Holder fin form, men fikk et altfor tøft løpsopplegg sist. Kan henge med til en fin premie fra et fint spor.

10 Mireldine/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Har vært stabil og flink i det siste. Gjør seg ikke bort, men slår normalt ikke de beste. En fin premie er bra.

11 Alsaker Elfax/Atle Eggan

Bjørn Garberg: - Kjentes fin ut da jeg kjørte ham sist. Har kapasitet som duger en bit, men slår normalt ikke hester som Eik Odin og Vill Jerven. En god premie er nok målet fra denne utgangsposisjonen.

12 Theodor/Boye Ølstøren

Boye Ølstøren: - Har bra kapasitet, men veldig usikker. Kan hente seg en bra premie om han holder seg unna galoppen.

Publisert: 22.11.19 kl. 12:15

