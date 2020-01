FAMILIEBILDE: Fra v.: Vanessa Bryant, Kobe Bryant, Natalia Bryant og Gianna Maria-Onore Bryant. Her kommer de til verdenspremieren på filmen «A Wrinkle in Time» i 2018. Både Kobe Bryant og datteren Gianna skal være omkommet i ulykken.

Slik var Kobe Bryants liv

Kobe Bryant var en av de aller største i basketballsportens historie. Han var gift og hadde fire døtre.

Så sent som lørdag ble han passert av LeBron James på listen over tidenes mestscorende i NBA, den desidert mest prestisjefylte basketballserien i verden.

Det er nærmere fire år siden Kobe Bryant la opp. Sammen med kona Vanessa hadde han fire døtre.

De to møttes i november 1999 da hun, den gang 17 år gammel, var danser i en musikkvideo som ble spilt inn samme sted som Kobe Bryant var innom og jobbet med sitt debutalbum.

De begynte å date, og et halvt år senere ble de forlovet.

DUNKER: Kobe Bryant fotografert i en dunk for LA Lakers mot Indiana Pacers i 2015. Foto: Mark J. Terrill / AP

Deres første datter kom til verden i januar 2003. De opplevde siden en spontanabort før deres andre datter kom i mai 2006.

I desember 2011 kom meldinger om at Vanessa hadde krevd skilsmisse, men de to fant tilbake til hverandre og i januar 2013 meldte de på sosiale medier at skilsmissen var «avlyst».

Så sent som i juni i 2019 kom deres fjerde datter til verden. Vanessa meldte på Instagram at hun skulle få navnet Capri Kobe Bryant.

Fra før hadde de Gianna, Natalia og Bianca. NBA bekreftet søndag kveld at Gianna (13) er blant de omkome i ulykken. Ifølge ESPNs basketballreporter Adrian Wojnaroskis kilder var de på vei til en kamp med datterens lag.

OSCAR-VINNER: Kobe Bryant sammen med kona Vanessa etter at han vant Oscar for beste animerte kortfilm for «Dear Basketball». Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Han ble altså passert av LeBron James på NBA-listen lørdag. Bryant var påpasselig framme og gratulerte LeBron på Twitter. LeBron James selv snakket masse om all inspirasjonen han hadde fått av å følge Kobe Bryant.

Og Bryant er fortsatt den fjerde mestscorende i historien – bare slått av Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone og altså Lebron – men foran storheter som Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain og Shaquille O'Neal.

Kobe Bryant hadde 33 643 poeng i en NBA-karriere som startet i 1996 og varte til 2016 – og som hele tiden foregikk i Los Angeles Lakers.

Han ligger på 2. plass på listen over hvem som har notert flest poeng i en enkelt NBA-kamp. Det er temmelig nøyaktig 14 år siden han gjorde 81 poeng i kampen mellom Los Angeles Lakers og Toronto Raptors.

Den ene spilleren som har mer er Wilt Chamberlain, som noterte 100 poeng i en match i 1962.

Da Kobe Bryant la opp i 2016, hadde han vært NBA-mester fem ganger, i årene 2000–2002, så 2009 og 2010. I to av finaleseriene ble han kåret til MVP, den mest verdifulle spilleren. Det var i 2009 og 2010.

Da han sa takk for seg fra basketballen i 2016, innrømmet Kobe Bryant at han var usikker på hva han skulle gjøre og at han forberedte seg på at et liv uten den store ballen kunne bli vanskelig.

Men så grunnla han et medieselskap som blant annet har produsert programmer for sportskanalen ESPN. Han gikk sammen med regissøren Glen Keane og den Oscar-vinnende komponisten John Williams og laget «Dear Basketball» – som var basert på et dikt som han skrev da han annonserte at han skulle legge opp.

LEGENDER: Kobe Bryant og Lebron James fotografert da USA møtte Frankrike i 2012-OL i London. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det gikk så bra at han kunne utvide pokalskapet sitt med et Oscar-trofé i 2018. Han driver også i bokbransjen.

– Du må gjøre det du elsker å gjøre. Jeg elsker å fortelle historier, sa Kobe Bryant i et intervju med USA Today sist uke.

Flest poeng i NBA gjennom tidene 1. Kareem Abdul-Jabbar 33.387, 2. Karl Malone 36.928, 3. LeBron James 33.644, 4. Kobe Bryant 33.643, 5. Michael Jordan 32.292

– Jeg elsker å inspirere barn og gi dem verktøy som kan hjelpe dem til det.

Han syntes ikke tradisjonelle forlag tente nok på hans ideer, så han grunnla sitt eget forlag. Der kunne han bruke sin kreativitet.

Derimot var han sjelden på LA Lakers-kampene og bedyret overfor USA Today at han ikke hadde noe å gjøre med sin gamle klubb eller sin gamle lidenskap – ut over å trene laget til sin 13 år gamle datter Gianna.

HEDRER KOBE: Houston Rockets’ P.J. Tucker knyter skolissene før kampen mot Denver Nuggets søndag. På skoene har han skrevet en siste hilsen til Kobe Bryant. Foto: Isaiah J. Downing / X02835

Han var selv sønn av en tidligere basketballerspiler, Joe «Jellybean» Bryant, som også spilte i NBA. Men Kobe Bryant hadde i tillegg viljen. Han jobbet hardt for å bli en av NBAs største stjerner.

Men det har også vært kontroverser rundt ham. Fra 2005 til 2007 hadde han en voldtektsanklage hengende over seg. Den ble avvist på grunn av manglende bevis. Det endte med et forlik. Bryant bedyret hele tiden sin uskyld.

Voldtektsanklagen bidro også til det til tider problematiske forholdet mellom Kobe Bryant og en annen basketstjerne, Shaquille O'Neal.

Det var en bitter feide. Derfor var det oppsiktsvekkende da de to etter hvert ga hverandre hånden og omfavnet hverandre foran en kamp mellom Los Angeles Lakers og Miami Heat.

Søndag omtaler Shaqs sønn, Shareef O'Neal, Kobe Bryant som «onkel» i en tweet.

Kobe Bryant vant OL-gull med USA både i 2008 og 2012. I Beijing i 2008 fikk vi gleden av å veksle noen ord med ham etter den symbolske kampen mot Kina, som amerikanerne vant 101–70.

På forhånd hadde daværende president George W. Bush vært innom garderoben og ønsket lykke til med et «kick butt».

– Jeg føler at jeg her har vært med på noe større enn en basketballmatch. Jeg har aldri følt noe som dette. Dette var en kamp for historien, sa Bryant til oss reporterne som ventet på ham etter kampen.

Nå er Kobe Bryant selv en del av historien.

