Havarikommisjon om dødsstyrten: Piloten ville stige for å unngå skylag

Bare minutter før den fatale ulykken der Kobe Bryant (41) og åtte andre mistet livet, fikk piloten klarering til å fly i den kraftige tåken.

Det bekrefter den amerikanske havarikommisjonen (NTSB), som natt til tirsdag kom med nye opplysninger om omstendighetene rundt den fatale helikopterulykken i Calabasas i California søndag. Basketstjernen Kobe Bryant og datteren Gianna (13) var blant dem som mistet livet.

Havarikommisjonen påpeker at de går bredt ut i etterforskningen.

– Vi ser på mennesket, maskinen og miljøet – og været er bare en liten del av dette, sa Jennifer Homendy i Den amerikanske havarikommisjonen under en pressekonferanse natt til tirsdag.

GRANSKER ULYKKEN: Jennifer Homendy i den amerikanske havarikommisjonen. Foto: Damian Dovarganes / AP

Ga beskjed om at han ville stige

Ulykken skal ha skjedd under svært dårlig sikt, og politiet i Los Angeles hadde satt sine egne helikoptre på bakken denne morgenen.

Bakgrunn: Tett tåke i området under styrten

Havarikommisjonen påpeker at piloten hadde bedt flygelederne for Sør-California om, og fått, klarering for å fly under værforhold som var dårligere enn normalt. Det lå da på rundt 427 meters høyde (1400 fot).

Etter å ha fått klareringen, ba piloten om såkalt «flight following», som betyr at tårnet og helikopteret skal ha kontinuerlig kontakt når det flyr lavt, for å unngå kollisjoner.

– Han fikk beskjed om at de fløy for lavt til at de kunne få assistanse, påpeker Jennifer Homendy i Havarikommisjonen NTSB på pressekonferansen.

– Rundt fire minutter senere meldte piloten at de klatret for å unngå et skylag. Da ATC spurte hva piloten planla å gjøre, fikk de ikke noe svar. Informasjon fra radaren tyder på at helikopteret kom seg opp til en høyde på 701 meter, før det begynte på en nedgående sving mot venstre. Siste kontakt var klokken 09.45, sier Homendy.

To minutter senere ringte noen på bakken 911 for å melde fra om ulykken, skriver nyhetsbyrået AP.

Over 8000 timers flytid

Piloten var en sertifisert flyinstruktør og hadde over 8200 timer flytid per juli 2019, opplyste Havarikommisjonen.

Det var ingen svart boks om bord i helikopteret, men de fant en iPad som piloten brukte til flyruter og værmeldinger.

Publisert: 28.01.20 kl. 08:23

