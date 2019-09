TØFF LOOK: Eivind Vold (t.v.) har kopiert sveisen til sin bror Amund. Nå utfordrer padlebrødrene flere til «gobaldchallenge». Foto: Privat

Padle-broren «skinnet» seg da kreftsyke Amund mistet håret

Det står ikke på humøret til padle-brødrene Eivind (26) og Amund Vold (21). Da lillebroren nylig mistet håret på grunn av cellegift-behandling, valgte storebror å gjøre det til noe morsomt.

– Det var egentlig ment litt som en spøk, men jeg får stadig melding fra unge padlere som har tatt utfordringen. Det er bare morsomt hvis det blir en greie ut av det, sier Eivind Vold til VG.

På Instagram har han lagt ut en video, som ble tatt for en ukes tid siden, der brødrene sitter i bilen med blanke isser og smiler fornøyd.

– Amund hadde begynt å miste så mye hår på grunn av cellegiften, så jeg kunne jo bare dra det av. Vi ble enige om at jeg skulle klippe av ham alt, og jeg synes resultatet ble bra. Så bra at jeg gjorde det samme. Vi ser bra ut! slår 26-åringen fast.

I videoen utfordrer han fire tyske padlere til å gjøre det samme.

Skulle kvalifisere seg til OL sammen

– Det hører jo med til historien at tre av de fire ikke har hår, så det er bare Max Rendschmidt av dem som har noe å fjerne. Han er under et voldsomt press nå, sier storebror Vold og flirer.

– Dessuten har jeg fått bilder og meldinger fra en del andre unge tyskere og amerikanere som har «skinnet» seg. Hvis dette sprer seg, så er det jo bare morsomt, sier Eivind.

Den opprinnelige planen til brødrene var å kvalifisere seg til OL i Tokyo sammen, men nå har livet fått et litt annet perspektiv. Det er to uker siden Eivind Vold dro alene til VM i Ungarn. Han skulle egentlig reist dit og konkurrert sammen med lillebroren, men tidligere i august ble det kjent at 21-åringen hadde fått akutt lymfoblastisk leukemi, bedre kjent som blodkreft.

Lars Magne Ullvang tok lillebror Volds plass i kajakken, men duoen røk ut i semifinalen på K2 1000 meter, og klarte dermed ikke å kvalifisere seg til OL.

FØR SYKDOMMEN RAMMET: Amund (t.v.) og Eivind Vold avbildet på verdenscupregattaen i polske Poznan i mai. Foto: Norges Padleforbund / NTB scanpix

– Riktig vei

Brødrene Vold bor sammen på Frogner i Oslo, og storebror har vært en solid støttespiller i den tøffe perioden. I helgen var de sammen på NM i padling på Årungen. Da var også Amund en liten tur i kajakken.

– Amund har vært ute og padlet litt, og holder koken. Men akkurat nå er han litt for sliten til å prate. Fredag var han en tur på sykehuset. Det ser ut som om det går riktig vei, selv om det fremdeles er tidlig i behandlingen. Kroppen hans har respondert bra på cellegiften, forteller storebror.

– Vi har fått enormt mye støtte, og det er morsomt å kunne lage litt humor og god stemning rundt dette, sier Eivind Vold.

TILBAKE I KAJAKKEN: Amund Vold var en liten tur på vannet, og traff mange kjente på Årungen sist helg. Foto: Privat

Til Tokyo

Eivind Vold reiser i helgen til Tokyo for å delta i prøve-OL, og teste anlegget, klimaet og tidsforskjellen.

– Amund skulle i utgangspunktet også være med dit. Dagen før han ble lagt inn la vi planer for å bli igjen på en tre ukers treningssamling i Asia, og kombinere det med langdistanse-VM i Kina i starten av oktober, forteller Eivind.

Tidligere i sommer tok brødrene gull og sølv i langdistanse-verdenscupen i Sandvika, og var hete medaljekandidater i VM

– Vi får ta det VM-gullet senere. Siden langdistanse VM nå utgår for min del, så er mye av sesongen min ferdig. Blikket mitt er rettet mot den europeiske oppsamlingskvalifiseringen som foregår i mai neste år. Der er det kun vinnerbåten som får OL-plass, forklarer Eivind Vold.

