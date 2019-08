TIDENES NORSKE VARMBLODSTALENT: Hillary B.R. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Hillary B.R. til Derby i V75

Den tredje og siste dagen av kvalifiseringene til de store klasseløpene går av stabelen i kveld. Og bankerne er klare.

Anders Olsbu

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe fantastiske Hillary B.R.

– Hillary B.R., trolig det største norskfødte varmblodstalentet noensinne her hjemme i Norge, vinner sin hoppe-Derby-kvalifisering. Gundersen-traveren er ubeseiret på 13 starter hittil i karrieren, sier Olsbu.

Han lar også fjorårets Kriterie-vinner, Stoletheshow, stå ugardert i sin Derby-kvalifisering.

Dagens banker:

Hillary B.R. (V75-1) er en traver langt utenom det vanlige og er en klink vinner i V75-innledningen.

Dagens luring:

I.D. Entity (V75-2) er seiersløs på 16 starter, men nærmer seg den første. Kan vinne om favoritten blir tatt i mot.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 180 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1650 kroner

V75-klaff Biri forrige uke

VGs lille V75- forslag til 360 kroner på Biri Travbane satt som støpt. Det ga en syver, 14 seksere og 77 femmere. Utbetalingen ble på snaue 10 000 kroner.

BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen har gjort alt rett med stallhesten Hillary B.R. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

4 HILLARY B.R.

—————————–

6 Ilenna Bonanza

3 Dancing Queen

10 Catherine's Chic

8 Juicy Gossip

11 Hepburn B.R.

2 Panama Rags

5 Tearsofthesun

1 Amazing Surprise

7 Unfinished Bizniz

9 Independent Baby

Løpet:

Hillary B.R. vinner denne kvalifiseringen til hoppe-Derby, hvor de fire fremste går til finalen.

Favoritten:

Hillary B.R. er trolig tidenes største norskfødte talent. Gundersen-traveren er ubeseiret på hele 13 starter hittil i karrieren. Måtte helt nede på 1.09,9 for å vinne kvalifiseringen til hoppeavdelingen av Jarlsberg Grand Prix sist. I finalen var hun uten konkurranse. Gikk 1.12,7 full vei i seiersløpet i Halmstad tredje sist. Angrep fra køen runden igjen da. Overtok i siste sving og var solid til seier. Feilfritt og uten uhell taper hun ikke dette.

Outsiderne:

Ilenna Bonanza er klart nest best. Burde vært litt hvassere sist, men har vært solid ellers.

Luringen:

Dancing Queen kunne ikke hevde seg fra køen i Brekke-løpet sist. Var god til seier på Bjerke gangen før. Møter klart bedre hester enn i seiersløpet, men kan absolutt ta den siste trippelplassen.

Startsiden:

Hillary B.R. blir nok kjørt på sikkerhet fra start, men kan få overta tidlig om hun blir offensivt kjørt. Ilenna Bonanza er kjapp ut og kan muligens ta føringen i første omgang.



EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

7 BLUERIDGE SUN

3 I.D. ENTITY

11 DELIGHT CLASSIC

8 Tiffany Yellow

—————————–

1 Miss Tanic

4 Carmen Division

9 Twintoulouse

6 Dani's Princess

5 Kiss Me

2 Fidji Rags

10 Look de Diamond

Løpet:

Tre-fire hester peker seg ut i denne hoppe-Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

Blueridge Sun vant lett fra tet foran Tiffany Yellow i Brekke-løpet sist. Skuffet i finalen av Jarlsberg Grand Prix nest sist, men har vært bra ellers. Er veldig kjapp fra start og kan kjøre seg tidlig til tet, selv om det varsles offensiv kjøring på Miss Tanic. Vi tror Blueridge Sun får overta tidlig og skal ha en god sjanse. Blir hun tatt i mot, blir det straks verre for begge.

Outsiderne:

Delight Classic feilet direkte i Brekke-løpet sist. Avsluttet sterkt i de foregående startene. Blir det overpace runder hun de fleste. Skal regnes blant de tre og fortjener snart en seier.

Tiffany Yellow fikk maks bak Blueridge Sun i Brekke-løpet sist. Feilet bort annen bak stallkameraten Given gangen før. Står iskaldt til spormessig. Skal hun hevde seg må nok Miss Tanic klare å ta i mot Blueridge Sun.

Luringen:

I.D. Entity har faktisk ikke vunnet på 16 starter, men har gått gode løp i det siste. Står i et bedre spor nå og kan muligens ta en etterlengtet seier, om Miss Tanic skulle prøve å ta i mot favoritten.

Startsiden:

Normalt stikker Blueridge Sun til tet, men det varsles tetkjøring med Miss Tanic. Så får vi se hva som skjer når løpet først er i gang.



V75-3 (2100ma)

6 THANKFUL

1 REBELLA MATTERS

4 WANDA CLASSIC

—————————–

8 Exploitmyday

5 Lastsundayinmay

7 Nuclear Tile

2 Hekla B.R.

10 L.A.'s Miss Universe

3 Welldone Wilma

9 N.Y. Lovemelikeyoudo

12 I.D. Glamour

11 Covergirl Division

Løpet:

Tre hester peker seg ut i den tredje og siste hoppe-Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

Thankful prøvde et angrep fra køen i NM sist, men kunne ikke hevde seg. Tapte kun for ubeseirede Hillary B.R. både i kvalifisering og finale av Jarlsberg Grand Prix for hopper før det. Ga henne tøff kamp i kvalifiseringen og falt med flagget til topps da hun travet 1.10,1. Er kjapp fra start, om det laddes, og kan stikke til tet. I så fall stiger sjansene.

Outsiderne:

Rebella Matters var ikke helt på topp i Brekke-løpet sist og feilet på defensiven i siste sving. Gangen før var hun overlegen. Om hun går feilfritt og ikke blir sittende fast, kan hun absolutt gi Thankful kamp.

Luringen:

Wanda Classic var tynt jobbet før den siste starten etter en hovsprekk og var tung i kroppen. Hun kan forventes forbedret denne gangen og er god på sitt beste. Vant blant annet Haukås-løpet i Bergen femte sist og har en del inne. Kan overraske.

Startsiden:

Thankful kan muligens ta føringen. Rebella Matters og Welldone Wilma er heller ingen sinker. Sistnevnte slipper nok uansett.



V75-4 (2140mv)

10 ASK MAJOR

3 FRØYU BIRK

8 SPIKFAKS

1 SPIKLASSE

6 Ruskeli Scott

11 Lykkje Birk

13 Gomnes Hans T.

5 Tana Faxen

9 Harald

4 Bleke Gnisten

12 Sikvelands Svarten

—————————–

2 Mjølner Allvinn

7 Furderud Svarten

Løpet:

Få er helt sjanseløse i grunncupen. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Ask Major har vært fantasisk i sitt comeback i Wessel-regi. Fikk seiersrekken brutt sist av en meget god Stumne Fyr, som sto 20 m bak. Om det ikke blir helt feil fra tillegg, kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Frøyu Birk går gode løp hver gang og har vært på trippelen i 10 av 12 løp. Hele syv av dem har han vunnet. Står fint til på strek og kan absolutt vinne. Sist var han flink toer bak Valle Grim i V75.

Luringen:

Spiklasse sto på fint til annen bak Troll Sterk Viking sist. Denne gang får Magnus Teien Gundersen sjansen i sulkyen. Muligens kan han styre hesten inn til en etterlengtet seier fra sitt fine spor.

Startsiden:

Bleke Gnisten kan ta føringen i første omgang, men han slipper trolig.



V75-5 (2600ma)

6 STOLETHESHOW

—————————–

5 Sam The Man

2 Hendrix B.R.

7 Noble Tile

10 Matchplay S.S.

12 Thai Knight

3 Callum

4 Coktail Gun M.E.

9 Ithinkiama Genius

8 Senet Island

11 Prince Muscle L.L.

1 Emerick

Løpet:

Jeg lar fjorårets Kriterie-vinner stå ugardert i denne Derby-kvalifiseringen, hvor de tre fremste går til finalen.

Favoritten:

Stoletheshow avsluttet flott til annen på raske Jägersro sist etter innvendig reise og travet radige 1.10,4. Han er kjapp fra start og skulle han få overta, blir han vrien å tukte. Skal uansett regnes med en flott sjanse.

Outsiderne:

Sam The Man har tre helenkle seirer på rad. Er kjapp fra start og vil kanskje prøve å ta i mot favoritten. Slipper han, er han i alle fall sikret annen.

Luringen:

Noble Tile har slitt denne sesongen på grunn av vekst, men han er god på sitt beste. Kan være en trippelluring, men det må uansett klaffe fra et sjanseartet spor.

Startsiden:

Coktail Gun M.E., Sam The Man og Stoletheshow er alle kjappe ut. Jeg tror en av de to sistnevnte sitter tidlig i tet.



SKOLØS NÅ: Noble Superb kommer ut skoløs fremme, noe som er en klar fordel. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2600ma)

9 NOBLE SUPERB

3 DREAM CASH

10 DON CASH

4 CRY WOLF

2 LOVEYOU HANGOVER

—————————–

6 Wishmaster

12 Zlatan Classic

8 Hilton B.R.

1 My Name Is Prince

7 Constantine Coral

Løpet:

Jeg ser fem hester med en viss vinnersjanse i denne Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

Noble Superb skuffet litt i Brekke-løpet sist, ved kun å bli fjerde, selv om han måtte gå noe utvendig. Står til for et fint løp nå og kommer ut skoløs fremme, som skal være en klar fordel. Var toer bak stallkameraten Max Brady i finalen av Jarlsberg Grand Prix nest sist. I kvalifiseringen vant han lett fra tet.

Outsiderne:

Frenchnorwegian ID (strøket) vant enkelt i en kvalifisering til Sprintermästeren i Halmstad sist, men kunne ikke hevde seg i køen i finalen samme dag. Pleier å gå gode løp hver gang og skal absolutt ikke avskrives.

Luringen:

Don Cash har vunnet fem av åtte løp og har mer å gå på tidsmessig. Blir det litt kjøring der fremme, kan Jeppe Juel-traveren ta mange til slutt.

Startsiden:

Loveyou Hangover, Dream Cash, Cry Wolf og Wishmaster er alle bra ut.



FAVORITT: Catherine’s Chevy har vunnet sportrekningen i sin Derby-kvalifisering. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2600ma)

5 CATHERINE'S CHEVY

11 S.K.'S MYSTIC TITAN

7 Eye Of The Tiger

6 Gogo Hall

1 Lucky Kentucky

—————————–

2 Gentle Voice

9 Red Love Vici

10 Hardy B.R.

12 Mama's Real Deal

3 Locamotion

8 Haley B.R.

Løpet:

To hester peker seg ut i denne Derby-kvalifiseringen, men jeg sper på med noen garderinger.

Favoritten:

Catherine's Chevy sto på bra til tredje bak S.K.'s Mystic Titan og Max Brady i Haakon-løpet sist. Har vunnet sportrekningen kontra sistnevnte nå og sitter med de beste kortene. Viser han seg fra sin beste side, har han en fin mulighet.

Outsiderne:

S.K.'s Mystic Titan ble overflydd fra innersporet sist, men kom seg løs og fikk overta etter 500 m. Hadde siden bra kontroll. Har fordel av den lange distansen og kan runde alle.

Luringen:

Eye Of The Tiger, lillebror til Born In The U.S.A., har stor kapasitet, men har rotet en del med galopper. Var god til en enkel seier sist. Møter langt tøffere lag nå, men han skal ikke avskrives helt om han er på topp.

Startsiden:

Lucky Kentucky er kjapp ut og kan forsvare sporet. Catherine's Chevy kan muligens overta tidlig, om han blir offensivt kjørt.

Publisert: 28.08.19 kl. 11:03