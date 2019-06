VANT IGJEN: Birgit Skarstein gikk i mål 18 sekunder foran nærmeste konkurrent søndag. Bildet er fra fjorårets VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Birgit Skarstein suveren i vinden: – Superbra

Birgit Skarstein (30) hadde ingen problemer med å vinne sesongdebuten i verdenscupen. Roeren taklet vanskelig forhold og fikk god trening foran Paralympics neste år. I Tokyo kan forholdene bli røffe.

– Det er ikke nødvendigvis en bakdel for oss, mener Skarstein. Den olympiske og paralympiske arenaen for roing ligger på sjøen ut mot Tokyo Bay.

– Det er mange norske roere som kommer fra klubber som ror på sjøen, sier hun.

I den kraftige sidevinden på Maltasjøen i Poznan måtte Skarstein skjerpe seg skikkelig for å holde sculleren inne i banen. Men kom i mål 18 sekunder foran Ukrainas 18-åring Anna Sjeremet. Franske Nathalie Benoit gjøre comeback og ble nummer tre - ytterligere tre sekunder bak.

– Superbra med vanskelig forhold. Vi vet det er stor fare for vind i Tokyo, sier hun. I september drar hun til Japan for å sjekke forholdene sammen med resten av landslaget. Målet er at Norge hun skal være en av Norges fire medaljekandidater i OL og Paralympics neste sommer.

Skarstein tok bronse under para-VM i langrenn i februar. Overgangen til rosesongen ser ut til å ha gått knirkefritt. Skarstein har vunnet gull i ro-VM to sesonger på rad.

– Birgit er der hun skal være. Men vi skal ikke la dette bli en sovepute, lover landslagssjef Johan Flodin. Fjorårets VM-toer Moran Samuel var ikke med i Poznan og Skarstein merker at nivået på konkurrentene stiger. Hun har vært suveren etter at distansen ble doblet til 2000 meter for de handikappede roerne.

Kjetil Borch ble også verdensmester i fjor. Søndag ble han nummer seks i finalen i verdenscupen. Det er fremgang i forhold til B-finalen i EM for noen uker siden. Selv om vinneren, danske Sverri Nielsen, var over seks sekunder foran.

– Han er i fremgang og bedre enn på samme tid i fjor. Målet er at han forbereder seg en prosent til vedrenscupfinalen om tre uker og ytterligere en prosent til VM i august, sier Flodin.

Olaf Tufte og Oscar Helvig var nær å komme til A-finalen i dobbeltsculler, men måtte søndag nøye seg med 5.plass i B-finalen (nr. 11 totalt). Mens Martin Helseth og Erik Solbakken ble nummer tre i C-finalen (nr. 15 totalt)

I EM ble de fire nummer fem i dobbeltfirer. Nå skal Flodin avgjøre om Norge skal satse på dobbeltsculler eller dobbeltfirer mot Tokyo-OL.

– En vanskelig vurdering. Vi skal være kyniske i forhold til hva vi har medaljemuligheter i, lover Flodin.

Fjorårets europamestre, Kristoffer Brun og Are Strandli, deltok heller ikke denne helgen internasjonalt. Årsaken skal være små skade og sykdomsproblemer. Duoen i lettvekt dobbeltsculler går for medalje under VM i Østerrike i august, men sesongdebuterer først under verdenscupfinalen i Amsterdam om tre uker.

