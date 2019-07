LAHLUM OG CARLSEN: Både Hans Olav Lahlum og Magnus Carlsen er kjente ansikt i sjakkmiljøet. Her er de fra et intervju med VG Helg i 2013. Foto: Jørgen Braastad

Lahlum-utvalg foreslår kompromiss i Carlsen-striden

Ikke gi Magnus Carlsens nye klubb maks antall delegater, men ikke nekt dem å delta, heller. Det er anbefalingen fra et sjakkutvalg ledet av Hans Olav Lahlum.

Forslaget åpner en ny dør der det hittil bare har vært snakk om to mulige utfall i striden om Magnus Carlsens nye klubb Offerspill SK: Enten skal de få 41 stemmer på sjakk-kongressen eller så skall de få null.

Nå tar altså Sjakkforbundets reglementsutvalg, ledet av Lahlum, til orde for en tredje løsning.

De anbefaler å gi Offerspill delegater basert medlemmene som enten har spilt sjakk aktivt tidligere, tidligere har vært medlem av Sjakkforbundet eller har betalt sin egen medlemskontingent til Carlsen-klubben. Dette mener Lahlum & co skal gjøre opp for at muligheten til gratis innmelding i Offerspill kan ha ført til at personer som verken spiller sjakk eller har planer om å gjøre det ble medlemmer.

Hvor mange delegater forslaget ville gitt Carlsens klubb jobber Sjakkforbundet med å få klarhet i, men det vil uansett være betydelig færre enn de 41 det har vært snakk om hittil.

Lahlum sier til VG at han ikke vil kommentere saken utover det som står i utvalgets uttalelse.

Bakgrunn: Dette er spørsmålet Den 7. juli stemmer sjakk-kongressen over om sjakkforbundet skal inngå en avtale med bettingselskapet Kindred til en verdi av 50 millioner kroner. Avtalen splitter Sjakk-Norge.

På kongressen får de ulike sjakklubbene en representant med stemmerett per påbegynte 25. medlem.

Magnus Carlsen, som er positiv til avtalen, opprettet to uker før kongressen en ny sjakklubb: Offerspill SK. Offerspill tilbød gratis medlemskap til de 1000 første medlemmene i klubben på Carlsens regning.

Carlsen anklages for å kuppe kongressen , og det hersker uenighet rundt om delegatene til Offerspill kan godkjennes. Vis mer vg-expand-down

Offerspill-medlem: – En god mellomløsning

Dette forslaget faller i god jord hos Jussi Erik Pedersen, som tidlig har vært medlem i Tromsø sjakklubb, men nå er blitt Offerspill-spiller.

– Å nekte en reell sjakklubb med reelle medlemmer å bli representert på kongressen ville vært udemokratisk, sier Pedersen til VG, og legger til:

– Samtidig har også de som påpeker at Offerspill har oppblåste medlemstall uten tvil et poeng. Derfor synes jeg dette virker som en fornuftig mellomløsning.

Selv om Pedersen er for bettingavtalen, mener han at kompromissforslaget kan virke samlende for sjakkmiljøet.

– Jeg synes avtalen er viktig, men det er også viktig at dette ikke bidrar til mer splittelse enn det allerede har gjort.

Pedersen presiserer samtidig at han ikke representerer meningen til Offerspills ledelse.

VG har sendt spørsmål om kompromissforslaget til Magnus Carlsens representanter og resten av Offerspill-ledelsen lørdag, men har hittil ikke fått noen svar.

Forbundet tar ikke stilling til forslaget

Sjakkforbundet selv uttaler seg ikke om innholdet i Lahlum-utvalgets forslag. Generalsekretær Geir Nesheim forteller VG at forbundet nå jobber med statistikken som skal vise nøyaktig hvor mange delegater dette forslaget ville gitt Offerspill.

– I tillegg skal vi sørge for at kongressen er kjent med de ulike vurderingene om Offerspills stemmerett. Deretter blir det opp til kongressen selv å bestemme hvor mange delegater klubben skal få, sier Nesheim.

Svaret på det ser ut til å bli avgjørende for utfallet i bettingstriden. Ifølge VGs undersøkelse ligger det an til å bli svært jevnt om alle 41 godkjennes:

