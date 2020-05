FORVANDLINGEN: Dette bildet er hentet fra Hafthor Björnssons instagramkonto og viser hvordan han har forandret seg siden han var lovende basketspiller. Foto: Instagram / @thorbjornsson

«Game of Thrones»-stjernens ville forvandling: Fra baskettalent til muskelbunt

Basketballtalentet Hafthor Björnsson (31) ble til verdens sterkeste mann. «Game of Thrones»-skuespilleren har tidligere innrømmet doping, men gir en forbløffende diett æren for de enorme musklene.

Hafthor Björnsson vakte nok en gang oppsikt da han satte verdensrekord i markløft i helgen.

Islendingen – best kjent fra rollen som Sir Gregor «The Mountain» Clegane i Game of Thrones – løftet 501 kilo opp fra bakken, mer enn noe annet menneske har klart tidligere. Se video under.

Med 205 centimeter på strømpelesten har Björnsson lenge vært fysisk fremtredende, og i ung alder viste en langt spinklere utgave av ham talent i en annen idrett.

Basketballtalent

Før han begynte å bygge muskler og ble verdensstjerne, var 31-åringen en aktiv basketballspiller, en idrett der Island har markert seg med to EM-deltagelser de siste årene.

Björnsson hadde åpenbart høyden på sin side, og var en lovende spiller, ifølge ham selv.

– Jeg var ganske god, men brakk foten et par ganger, forteller han til Men’s Health.

– Jeg tror det kom av overtrening. Jeg var på banen og trente tre ganger om dagen, fortsetter han.

Fra 2004 til 2008 spilte han i det islandske ligasystemet, og var blant annet innom topplaget KR.

Han har delt et bilde av seg selv på Instagram fra da han var basketballspiller:

STJERNE: Hafthor Björnsson ble verdenskjent gjennom Game of Thrones. Islendingen spilte basketball i ungdomsårene, men nådde lengst innen styrkeløft. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Vill diett

Skadene ble hans bane, og den langstrakte mannen begynte også å vokse i bredden etter hvert som kroppsbyggingen fikk mer og mer fokus.

20 år gammel la han basketskoene på hyllen, og allerede tre år senere kunne han kalle seg Islands sterkeste mann. Björnsson har opplevd stor suksess innen styrkekonkurranser de siste årene, og i 2018 gikk han helt til topps i kåringen «Verdens sterkeste mann».

I tillegg til et utall timer i styrkerommet, kreves det også en helt spesiell diett for å nå til topps i styrkekonkurranser. I 2016 avslørte han treningsregimet og matvanene som hadde sikret ham EM-tittelen:

Dietten til «The Mountain» Kl. 6.50: Morgentrening. Cardio og kjernemuskulatur i 30 minutter. Aminosyrer og noen never med mandler. Kl. 7.30: Åtte egg, 200 gram havre, blåbær, jordbær og avokado. Kl. 9.30: 400 gram kjøtt, 400 gram søtpoteter, spinat og grønnsaker. Kl. 11.50: Aminosyrer. Kl. 12.00: 400 gram kylling, 400 gram poteter, grønnsaker og frukt. Kl. 14.00: Shake med 150 gram havre eller søtpoteter, to bananer, 150 gram frokostblanding, fryste bær, mandler, peanøttsmør og protein. Kl. 14.30: Styrketrening. Aminosyrer og kosttilskudd. Kl. 17.30: 60 gram protein og to bananer. Kl. 18.00: 500 gram kjøtt, poteter og grønnsaker. Kl. 20.30: 500 gram laks og 500 gram søtpoteter. Kl. 22.30: 50 gram protein, seks egg, avokado, 30 gram mandler, 50 gram peanøttsmør. Kilde: Hafthor Björnsson / Instagram Vis mer

– Det er en konstant jobb for meg. Jeg må spise annenhver time for å opprettholde kroppsvekten min. Det er ikke lett. Når jeg er på innspilling, må jeg alltid ha matpauser, har Björnsson tidligere uttalt, ifølge Aftonbladet.

Innrømmet doping

Dietten er imponerende, men den gigantiske islendingen har tidligere innrømmet at han har dopet seg.

– Ja, det har jeg. Når du vil bli best, gjør du det som kreves, sa han i et intervju med ESPN i 2017.

Verdens antidopingbyrå (WADA) har ikke myndighet over «Verdens sterkeste mann» og det gjøres aldri dopingtester utenfor konkurranse. «The Mountain» ville ikke svare den amerikanske kanalen på hvor ofte han brukte dopingpreparater.

– Kan vi bare droppe de spørsmålene? spurte islendingen da ESPN prøvde å grave mer i vanene hans.

