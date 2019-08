RØK UT: Casper Ruud tapte i to strake sett i USA onsdag kveld. Dette bildet er fra French Open tidligere i år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ruud fikk bank i USA – kvartfinalen røk

(Casper Ruud - Steve Johnson 2–6, 6–7) – Det er helt utrolig! kunne man høre en oppgitt Casper Ruud (20) utbryte etter en forehandmiss i ATP-turneringen i Winston-Salem i USA. Det ble ingen ny kvartfinale på Norges tennisstjerne.

Ruud prøvde og prøvde å komme seg inn i kampen, men litt for mye gikk galt for Norges tennisstjerne i 3. runde-møtet med Steve Johnson (29). Ruud gjorde for mange enkle misser, inkludert syv dobbeltfeil.

Nordmannnen har et strålende 2019 bak seg med to semifinaler og sin første ATP-finale (tap i Houston). Han er oppe på 54.-plass på verdensrankingen. På hardcourt-underlaget i sterk varme i North-Carolina gikk det imidlertid galt, med pappa og trener Christian Ruud på tribunen.

MOTSTANDEREN: Steve Johnson, nummer 82 i verden. Foto: Walt Unks / The Winston-Salem Journal

Steve Johnson er på 82. plass i verden og har ikke vært i god form i det siste, men liker seg i akkurat denne turneringen, der han var finalist i fjor.

Han tok kommandoen fra start med sterk serving. Ruud var med frem til 2–3, og hadde 40–0 for å utligne til 3–3 da serven sviktet ham fullstendig. Ruud surret til servene fullstendig, og Johnson vant til slutt gamet etter hele tre norske dobbeltfeil. Etter det cruiset amerikaneren inn til 6–2 i første sett.

Kampen var på vei til å se helt kjørt ut for Ruud på stillingen 0–2 i andre sett, men midt i motgangen greide fighteren Ruud å bryte Johnsons serve for første gang.

Han hadde muligheten til å bryte igjen på stillingen 3–3, men greide ikke å utnytte muligheten. Settet gikk til tie-break, der Johnson brøt Ruuds første serve, holdt alle sine egne og vant 7–5.

Neste ut for Casper Ruud er årets siste Grand Slam-turnering, US Open i New York, på samme underlag. Turneringen trekkes torsdag kveld, norsk tid.

Publisert: 21.08.19 kl. 23:03