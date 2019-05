MATCHVINNER: David Akintola feirer sin scoring med Tore Reginiussen og Mike Jensen. Foto: NTB scanpix

Akintola ble helten da Rosenborg slo Brann i Bergen - igjen

BERGEN (VG) (Brann - Rosenborg 0–1) Akkurat da en tett og blodig kamp så ut til å ende målløs, dukket David Akintola opp med kneet.

Mye har endret seg siden forrige gang Brann tok imot Rosenborg på Brann stadion. I høstkampen forrige sesong var det seriefinale mellom de to, og trønderne avgjorde så og si gullkampen med seier i Bergen.

Nå er situasjonen en helt annen. Lagene er i hver sin ende av tabellen. Rosenborg har hatt sin verste sesongstart noensinne, og mens Brann jakter teten etter en god periode prøver RBK å komme seg ut av bunnstriden.

Brann hadde knapt vært større favoritter mot trønderne.

Men noe er likt: Også denne gangen slo Rosenborg Brann i Bergen. Kampens øyeblikk kom fire minutter før slutt. Pål André Helland, som startet kampen på benken, slo et godt hjørnespark. Og etter sjansesløseri fra begge lag før pause fikk endelig kampen målet den fortjente. Akintola styrte ballen i mål med kneet, ble helten for trønderne og sikret Rosenborgs fjerde seier på Brann stadion på rappen.

Det setter en uke hvor det har stormet rundt klubben. Torsdag publiserte Adressa en artikkel hvor misnøye i spillergruppa etter særbehandling av Nicklas Bendtner. Samme kveld bekreftet sportslig leder Stig Inge Bjørnebye at Bendtner forsvinner fra klubben i sommer.

Bendtner var heller ikke i troppen da Rosenborg gjestet Brann i Bergen.

Sjansesløseri

Det var et friskt Brann-lag som entret matta i første omgang. Daouda Bamba fikk en god sjanse allerede før det var spilt to minutter, og samme mann hadde et godt skuddforsøk tre minutter senere. Petter Strand var også nære for hjemmelaget før pause, og like etter holdt Vegar Eggen Hedenstad på å sette ballen i eget nett.

– Jeg synes vi herjer, sa Veton Berisha til Eurosport i pausen.

Men Rosenborg ga Brann kamp før pause, og sjansene kom også i andre enden. Akintola ble spilt strålende gjennom av Anders Konradsen etter drøye ti minutter, forsøkte å runde keeper, men godt keeperspill av Håkon Opdal hindret 0–1. Like før pause gispet stadion da RBK var nære på et hjørnespark, men mål ble det ikke. Dermed sto det - utrolig nok - målløst til pause.

Blodig smell

Etter pause var det langt roligere, selv om Alexander Søderlund måtte behandle nesa etter tøffe dueller med medspillerne sine.

Veton Berisha var nære nettkjenning på et godt innlegg etter drøye 70 minutter, men det var altså Rosenborg som fikk scoringen.

Akintola ble matchvinner, sikret 1–0 - og trøndernes aller første seier på bortebane denne sesongen.

Og Eirik Horneland fikk senke skuldrene inn mot landslagspausen.

Publisert: 26.05.19 kl. 21:51 Oppdatert: 26.05.19 kl. 22:02