ROGER THAT: Roger Federer (37) avanserte med 3–0 i sett mot tyske Oscar Otte onsdag ettermiddag. Foto: CAROLINE BLUMBERG / EPA

Federer til VG om å møte Ruud: – Jeg vet mer om faren hans

PARIS/OSLO (VG) Roger Federer (37) gir også noen råd til Casper Ruud (20) før de skal møtes i tredje runde av French Open.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg vet nok mer om faren hans enn om Casper, selv om jeg aldri spilte mot ham. Men jeg gleder meg til å møte Casper. Han har forbedret seg mye de siste årene, og han spiller bra på grus, sier Roger Federer til VG på sin pressekonferanse etter å ha slått Oscar Otte 3–0 i sett.

Den sveitsiske tennislegenden, som er tidenes mestvinnende på herresiden med sine 20 Grand Slam-titler, møter en Ruud for første gang i sin karriere. Det til tross for at Christian Ruud var med i trekning da Federer debuterte i Grand Slam-sammenheng i 1999.

Nå venter altså junior. Han slo Matteo Berrettini (23) 3–0 i sett onsdag ettermiddag, og beskriver fredagens møte med Federer som en drøm:

Federer møtte pressen litt over klokken 19 onsdag kveld. Den internasjonale pressen fikk stille fem spørsmål. Federer var i strålende humør. Svarte grundig og smilte mye.

– Jeg har ikke sett Casper spille så mye, men å spille disse virkelig store kampene, som tjueåring, mot en av de beste spillerne, på centrecourten (hovedbanen) er noe man alltid drømmer om. Det gjorde i alle fall jeg. Når man vokser opp og drømmer om å være en profesjonell tennisspiller handler det mindre om hvem man spille mot, og mer om hvilken bane man skal spille på. Og nå skal han spille på en av de største, sier Federer.

Casper Ruud skal spille sin aller første tredjerunde i en Grand Slam-turnering, som er de «fire store» turneringene i tennisverden. I tillegg til French Open, er det Australian Open, US Open og Wimbledon som går under denne betegnelsen.

Federer har vunnet alle disse, dog kun én gang på grusen i Frankrike, og kommer også med noen velmenende råd til sin 17 år yngre motstander.

VG Sporten info: Roger Federer Født: 8. august 1981 (37 år) i Sveits Antall Grand Slam-titler: 20 (flest på herresiden)

Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018

French Open: 2009

Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017

US Open: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 OL-medaljer:

Gull: 1 (Beijing, 2008, i double)

Sølv: 1 (London, 2012, i single) Vis mer vg-expand-down

– Det handler bare om å ta inn alt, nyte øyeblikket, men også tro at han har sjansen. For hvis man kommer til tredje runde i en Grand Slam, er det ikke flaks. Og med tanke på stillingen mot Berrettini (3–0) virker det som han har gjort jobben. Jeg kommer til å ta ham veldig seriøst, sier Federer på spørsmål fra VG.

Ruud selv fikk vite at Federer ventet på motsatt banehalvdel like etter at han selv feide Berrettini av banen, og erkjente at muligheten for å møte den sveitsiske legenden satt i bakhodet under hans egen kamp.

– Det er jo disse dagene man trener hardt for. Jeg skal ikke gå rundt og ha for mye respekt for ham. Jeg skal ha ekstrem respekt, men gjøre alt for å spille en god kamp og vinne. Det blir min tøffeste utfordring så langt, og det er en jeg har sett opp til i alle år, sa Ruud til Eurosport like etter sin kamp.

Publisert: 29.05.19 kl. 19:32 Oppdatert: 29.05.19 kl. 19:52