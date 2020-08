TIL TOPPIDRETTSVEKA: Therese Johaug vant Lysebotn opp under Blinkfestivalen i begynnelsen av august, men ble slått på 10-kilometeren. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Toppidrettsvekas coronatiltak: Bruker over en halv million ekstra på Johaug og co.

Toppidrettsveka har kjøpt Antibac for 120.000 kroner før langrennsløperne kommer neste uke.

Og mandag ble det bestemt at alle som jobber med Toppidrettsveka og nærmer seg utøverne må bruke munnbind.

Toppidrettsveka i Aura arrangeres for 16. året på rad kommende uke. For å gjennomføre tre dager med rulleskirenn på Hitra, Aure og i Trondheim har arrangementet gravd dypt i lommeboken.

– Det koster oss over en halv million kroner, iallfall det, sier sjef for Toppidrettsveka Harald Fladseth til VG.

Mandag hadde de møte med langrennslandslagets lege Øystein Andersen og to av egne smittevernleger.

– Vi har en smittevernplan på 123 sider. Alt er planlagt for til mikrodetaljnivå, sier Fladseth og fortsetter:

– Av ekstratiltak som er satt inn er at vi vil begynne og bruke munnbind på de av oss som er i front. De som er i sekretariatet. De som er nærmest utøverne.

Smittevernpoliti

Tiril Udnes Weng vant Toppidrettsveka i fjor. Da ble den avsluttet med en jaktstart. I år blir jaktstarten i Trondheim erstattet med en intervallstart.

I fjor var det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson en av favorittene. I år får ingen utlendinger stille til start:

– Vi har brukt 120.000 kroner på Antibac. I tillegg kommer utgifter til munnbind, overflatedesinfeksjon, leger, consulting og i alt blir det over en halv million kroner, sier Fladseth.

Normalt er budsjettet for Toppidrettsveka på mellom 10 og 11 millioner kroner. Den økonomiske støtten kommer fra sponsorer, kommunen og fylkeskommunen.

– Vi har også et smittevernpoliti i år, som skal følge opp atferden til alle involverte, sier Fladseth.

For så viktig er det for den tradisjonsrike konkurransen å gjennomføre også i år. Sjefen er nesten konstant redd for avlysning. Men til tross for økende coronasmitte i Norge, så tror han det blir gjennomført på grunn av ekstreme tiltak. Alle løperne skal bo på samme plass med strenge regler. Det er tometers avstand som gjelder. Det kommer sperringer som gjør det umulig for journalister å komme nærmere utøverne enn to meter.

Ingen juniorer

Med mange personer på et sted kan man umulig være sikker på at ingen blir smittet, men Fladseth lover at de har gjort alt de kan for å forberede seg til årets konkurranse.

– Sikkerhet er overordnet alt, det siste vi ønsker er en person som blir smittet på grunn av arrangementet, sier Fladseth.

Ingen juniorer får stille til start i år, mens det er 24 kvinner og 24 menn til start.

Torsdag er det klassisk intervallstart på Hitra, sprint i Aure fredag og det avsluttet med en intervallstart i Granåsen lørdag. Avslutningen er basert på tider og plasseringer fra de to første konkurransene.

