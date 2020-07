I FORM: Hugo Vetlesen har hatt en god sesongstart for Stabæk. Her fra en trening på kunstgresset utenfor Nadderud. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Stabæk-talentet trengte motgangen: – Hadde godt av det

BEKKESTUA (VG) Hugo Vetlesen (20) slo gjennom i Eliteserien med et brak som 17-åring. Nå, tre år senere, er han omsider tilbake der han vil være.

Nå nettopp

– Reisen har vært veldig lærerik. Selvfølgelig vil du holde et stabilt nivå hele veien, men ofte går det ikke helt som man har håpet på, sier Hugo Vetlesen når VG møter ham etter trening på Nadderud.

Han slo gjennom i 2017 og ble historisk som den første spilleren født etter år 2000 som spilte fra start i Eliteserien. Han spilte seg inn i elleveren og utenlandske kubber ble interessert. Forventningene var store.

I 2019 kom motgangen.

– Da spilte jeg mye kant. Jeg føler ikke jeg var noen dårligere fotballspiller i fjor, men jeg har fått mer tillit nå og spiller mer på midtbanen, der jeg selv føler jeg hører hjemme.

– Jeg har tatt sjansen nå i år etter motgang i fjor. Jeg hadde godt av det. Man vil helst ikke være der, men jeg følte jeg håndterte det bra, forteller Vetlesen.

Starten av årets sesong har vært en helt annen: 20-åringen har allerede scoret tre mål – det er flere enn i de tre foregående sesongene til sammen. Han er også tilbake i favorittposisjonen, sentralt på midtbanen.

– Jeg er i god form og bidrar mer på siste tredel nå. Det er det jeg har jobbet med de siste årene, og det har de i klubben mast litt på meg for også. Jeg har stått mye igjen etter trening og skutt. Det er ikke tilfeldig at det har løsnet nå, sier 20-åringen.

Før sesongen tok han og trener Jan Jönsson en lang prat om hva Vetlesen måtte gjøre for å ta den sentrale midtbaneplassen i Stabæk. Det har gitt resultater.

– Han var veldig tydelig og ærlig. Jeg fikk gode retningslinjer på hva jeg måtte jobbe med, og jeg kom veldig sterkt ut av det, sier Vetlesen.

GOD GRUNN TIL Å SMILE: Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Inspirert av kompiser

Han har lenge blitt omtalt som et av Norges største talenter. I 2018 avslo blant annet Stabæk et bud på 10 millioner kroner. Vetlesen forteller at det kom fra en klubb i russisk liga, og at det ikke var aktuelt i så ung alder.

Og samtidig som han fikk en nedtur i fjor, blomstret andre Stabæk-talenter og kompiser som Tobias Børkeeiet, Ola Brynhildsen, Kristoffer Askildsen og Lars Bohinen. Tre av dem har forlatt klubben, mens Vetlesen har blitt igjen.

– Det er stort å se kompisene sine spille i utlandet og klare å få litt av den drømmen vi alltid har hatt. Forhåpentligvis kan det skje med meg en dag også, sier Vetlesen.

– Hva har de betydd for din utvikling?

– De fleste rundt Stabæk vet hvor mye vi har vært her og trent. Ikke bare på trening, men utenom også. Vi har hengt her og spilt på løkka som man sier. Det er et helt unikt miljø det vi har hatt her og måten vi har trent på. Det kan ikke sammenlignes med noe annet, svarer Stabæk-spilleren.

Ble sammenlignet med Haaland

Til tross for at han bare er 20 år, har Vetlesen allerede spilt 83 kamper i Eliteserien. Med en så tidlig debut, kommer også forventninger og skriverier fra blant annet media.

I 2018 uttalte blant annet tidligere sportssjef Inge André Olsen til Dagbladet at han mente Vetlesen var en bedre spiller i Eliteserien enn Erling Braut Haaland. Men presset som har vært rundt, har ikke Vetlesen brydd seg om.

– Jeg legger ikke mye energi i hva folk sier og mener. Jeg har fokus på hva jeg gjør på trening hver dag. Men når folk sammenligner deg med Erling, tror jeg uansett man taper på det. Men det er utrolig gøy å se hva han har oppnådd.

Publisert: 28.07.20 kl. 11:34

