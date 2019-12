STRAND OG SNØ: Rallycrosskjører Andreas Bakkerud tilbringer julen i Thailand, mens langrennsparet Didrik Tønseth og Ann Kjersti Kalvå lekte seg med traktør og snø på julaften. Foto: Skjermdump Instagram

Slik feirer norske idrettstjerner jul

Lek i snøen, trening, god mat og strandliv stod på agendaen for norske idrettsprofiler på julaften i år.

Flere norske idrettsprofiler har delt hvordan de lader opp til julefeiringen på sine kontoer i sosiale medier – både hjemme i Norge i det store utland.

Langrennsprofil Didrik Tønseth og kjæresten Anne Kjersti Kalvå har vært ute og lekt med traktoren før julemiddagen:

Johannes Høsflot Klæbo var oppe tidlig på julaften og gjennomførte en treningsøkt allerede kl. 06.00:

Hekkeløperne: Ribbe, pinnekjøtt og and

Hekkeløperne Karsten Warholm og Amalie Iuel feirer hjemme hos sine familier i henholdsvis Ulsteinvik og Oslo.

– Vi spiser alt. Ribbe, pinnekjøtt og hjemmelaget morr som det kalles på Sunnmøre, forteller Warholm til NTB.

– Sunnmøringene er kjent for et skikkelig festbord på julaften. Pinnekjøtt er min favoritt, sier verdensmesteren som skal tilbake til Oslo romjulen for å trene.

Treningskollega Amalie Iuel feirer også med familien. I dansk tradisjon er det and som står på menyen på julaften og deretter koldtbord på julefrokosten 1. juledag med hele slekten.

I tillegg holder hekkeløperens familie fast ved én annen tradisjon.

– Vi går rundt juletreet. Jeg vil ikke si at alle er like fan, noen prøver å kvitte seg med den tradisjonen, men den sitter fortsatt høyt. Det blir ikke åpnet gaver før et par runder rundt juletreet, sier Iuel til NTB.

Viking-spiller Kristian Thorstvedt ladet opp til den store dagen ved å sende et lite stikk til pappa Erik Thorstvedt på lille julaften:

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tilbringer julen i Livigno med trening og la ut en liten smakebit fra treningsøkten julaften:

Ingebrigtsens hos svigers

Jakob Ingebrigtsen feirer jul hjemme sammen med mamma Tone og pappa Gjert i Sandnes.

– Jeg skal trene to ganger, og så pleier vi å gå i kirken, spise god mat og åpne pakker, sier Jakob som er klar for å innta både pinnekjøtt og ribbe i julemiddagen.

Hans to eldre løperbrødre feirer hos sine svigerfamilie i år. Filip er på Bjørkelangen hos kona Astrid Mangen Ingebrigtsens familie, mens Henrik feirer hos svigerforeldrene med kona Liva og deres to barn.

På Bjørkelangen står ribbe med en vestlandsk vri på menyen.

– Bestemoren til kona er fra Tau på Jørpeland, så det er litt kumle, lam og pinnekjøtt der også, sier Filip til NTB.

Den eldste Ingebrigtsen-broren forteller at han ikke legger seg unna å mene noe om menyen selv om han er på besøk hos «svigers».

– Av en eller annen grunn så hadde vi kalkun på julaften sist gang, og det synes jeg er rart når du er nordmann på vestlandet. Kalkun er godt det, svigermor er kokk og alt, men hvor i all verden er ribba? sier han til NTB.

John Arne Riise er klar for julefeiringen og delte et bilde av sønnen Colin som opplever sin første julefeiring:

Bassengliv og julemat

Fotballspiller Elise Thorsnes feirer julen i Australia hvor hun for tiden spiller fotball for Canberra United i den australske hovedstaden. Der blir det definitivt ingen hvit jul og 31-åringen ladet opp til jul på denne måten:

Foto: instagram.com/elisethorsnes

Også rallycrosskjører Andreas Bakkerud tilbringer julen i varmere strøk. Julaften delte han et bilde fra stranden i Koh Samiu i Thailand:

Golfspiller Viktor Hovland (22) er tydeligvis ingen fan av lutefisk, men viser at han er svært klart for å innta julemåltidet i 2019:

Foto: instagram.com/viktor_hovland

Publisert: 24.12.19 kl. 15:44

