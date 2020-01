Faller sammen på grunn av brann-røyken i Australia

Her går Dalilia Jakupovic (29) i bakken i voldsomme hoste-rier på grunn av røyken og den sterkt forurensede luften fra brannene i Australia under en kvalifiseringskamp til det åpne australske mesterskapet i tennis.

– Det var forferdelig. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Jeg ble skikkelig redd. Jeg fryktet at jeg kom til å kollapse, og det var grunnen til at jeg gikk i bakken - fordi jeg ikke klarte å gå, forklarer Dalila Jakupovic etter den dramatiske hendelsen i Melbourne Park tirsdag formiddag australsk tid.

Dalila Jakupovic vant første sett mot sveitsiske Stefanie Vogele i Melbourne, men ble tvunget til å gi seg før det andre var i ferd med å gå til tie break. Slovenske Jakpupovic brukte inhalator så lenge oppgjøret varte, selv om hun ikke har astma. Hun forteller at hun fikk problemer med å puste under oppvarmingen, og at problemene tiltok i løpet av selve kampen.

– Jeg fikk smerter i brystet under oppvarmingen. Etter 25 minutter i kampen fikk jeg trøbbel, som om det var et astmaangrep, selv om jeg ikke har det. Jeg trodde det ville bli bedre, men poengene ble stadig vanskeligere (å vinne) og jeg fikk ikke puste. Jeg klarte ikke å stå oppreist, sier hun ifølge Fox Sport Australia.

Hun mener arrangører begikk en feil da da ba spillerne gå ut på banen i røyken fra brannene. Hun mener det «ikke var fair» fordi det ikke var sunt for dem.

– Jeg ble overrasket. Jeg trodde det ikke skulle bli spilling i dag. Men vi har egentlig ikke noe valg. Hvis de ikke «tar» oss ut på banen, blir vi kanskje bøtelagt - jeg vet ikke, uttaler en frustrert Dalila Jakupovic.

Hun er ikke alene om å være det blant spillerne som forbereder seg til tradisjonsrike og prestisjefylte Australian Open, selv om turneringsdirektør Craig Tiley ifølge australske medier mener luftkvaliteten er vurdert til å være «god nok» for å spille tennis.

Ukrainske Elina Svitova (25), ranket som nummer fem i verden, publiserte tirsdag en melding på Twitter med referanse til en app der det konstateres at Melbourne-luften er «veldig helsefarlig». Svitova skriver: Hvorfor må vi vente til noe fælt skjer før vi gjør noe?»

I Kooyoung besluttet Maria Sjarapova og Laura Siegmund å avslutte en oppvisningkamp på grunn av den skadelige luften.

Publisert: 14.01.20 kl. 09:55

