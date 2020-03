Kommentar

OL-flokens lysglimt

Kaoset rundt OL i Tokyo kan ha medført én positiv konsekvens: At pampenes posisjon svekkes og utøvernes makt øker i internasjonal idrett.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Thomas Bach & co gjorde et forsøk på å skyve utøverne foran seg da strategien var å kjempe videre for sommerleker i 2020. Men retorikken om at 11.000 utøvere kunne få den olympiske drømmen knust, og at det derfor ikke hastet å ta et valg, skulle vise seg å ikke være noe pr-sjakktrekk for IOC.

Det var jo utøverne som ble rammet av det de måtte utsette seg og andre for økt risiko ved å fortsette forberedelsene.

Det var utøverne som hadde tapt på at forutsetningene ville blitt helt ulike, og at det i praksis ville vært en autostrada for juksemakere på grunn av lammelsen i antidopingarbeidet.

Og slik ville mange rett og slett ikke ha det.

I realiteten var det nemlig den interne motstanden, ikke minst fra utøversiden, som skapte en situasjon der det kjapt gikk fra at IOC skulle innvilge seg selv inntil fire uker, til at den eneste fornuftige konsekvensen ble trukket av at verden står på hodet i coronakrisen.

Det begynte med noen modige enkeltstemmer, men da utøverkravene begynte å tilta om at de ikke ville behandles som forsøkskaniner, ble handlingsrommet til Bach & co raskt redusert. For eksempel hadde «The Athletics Association» fått gjennomført en undersøkelse blant utøvere, der 78 prosent svarte at de ønsket utsettelse.

les også OL-flytting kan føre til kaos i 2021-terminlistene

Denne tydeliggjøringen av utøvermakt kommer etter en tid der mange har latt seg irritere over håndteringen av den russiske dopingskandalen, og omdømmet til IOC og andre ledende organisasjoner har fått seg skikkelige bulker. Det store problemet har imidlertid vært at de strukturelle innretningene har gitt utøverne ufattelig liten innflytelse på overordnede beslutninger, sett i forhold til at det faktisk er de aktive som er hele forutsetningen for at de største arrangementene kan finne sted.

Organiseringsgraden har vært for lav, møteplassene for få, ordskiftet for lite utøverorientert. Joda, det finnes organer som IOCs utøverkommisjon, men dette har ofte mer fremstått som en brikke for makthaverne enn et organ for å lufte motstemmer og få frem reell meningsbrytning.

les også OL-håp frykter portforbud – har kjøpt tredemølle

Maktskjevheten i ledernes favør kommer ikke til å forsvinne over natten, ettersom de satte strukturene er som skapt for konservering. Det er da heller ingen antydning til selvkritikk hos IOC for somlingen, og svulstigheten er allerede markant hva gjelder vurderingen av 2021-lekenes rolle for en verden etter pandemien.

Men forhåpentligvis vil de ha en viss effekt likevel, at utøvere verden over ser at deres stemme kan bli hørt i viktige spørsmål, og at det ikke er noen grunn til å la så mye av definisjonsmakten i kontroversielle saker ligge hos de styrende organer.

Dersom det blir slik, og evnen til å fusjonere krefter organisatorisk fortsetter å bedre seg, kan det i det minste komme noe positivt ut av en situasjon som ellers bare er nitrist.

Makten til å gå gjennom forandringer ligger nemlig hos de aktive. Men da må flere våge å heve stemmen. Akkurat nå er det momentum for nettopp dette.

Publisert: 25.03.20 kl. 20:57

Les også

Mer om IOC Koronaviruset OL Coronaviruset

Fra andre aviser