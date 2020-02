FALT AV: Etter at seieren var vel i havn, falt Geir Gulliksen av hesten under æresrunden. Heldigvis gikk det bra med 60-åringen. Foto: BJORN LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY

Vant sin første verdenscup – som 60-åring. Så skjer dette ...

Geir Gulliksen fylte nylig 60 år – og tok søndag sin første verdenscupseier i sprangridning. Etter fantastisk ridning falt han til slutt av hesten - på æresrunden.

Det er også første gang en nordmann har vunnet i denne prestisjefylte konkurransen.

Lier-karen vant verdenscupstevnet i Göteborg Horse Show søndag.

Etterpå falt han altså av hesten – men det gikk heldigvis bra.

Gulliksen var feilfri også i omhoppingen og hadde beste tid.

– Å vinne som 60-åring i verdens største konkurranse er fantastisk, min hest hoppet fantastisk, sier han til SVT.

– Nå er vi høyt oppe. Det er historisk. Og han kvalifiserte seg til finalen i Las Vegas fra Europa i april – som eneste skandinav. Det er stas, sier sportssjef Nina Johnsen i Norges Rytterforbund til VG.

FEILFRI: Geir Gulliksen på Vdl Groep Quatro vant i Göteborg søndag. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det er veldig spesielt at han klarer dette som 60-åring. Dette var hyggelig for Geir og ryttersporten.

En rekke av verdens beste ryttere stilte til start. Gulliksen har konkurrert på høyt nivå i 40 år, og nå kom endelig den første verdenscupseieren.

Han var også på det norske laget som tok bronse i Beijing-OL – men som senere mistet medaljen etter at et ulovlig preparat var brukt på en av hestene.

Fem hester var feilfrie, og Gulliksen var altså best i omhoppingen, foran Bryan Balsiger og Kevin Staut.

Hjemmefavoritten Peder Fredricson rev på det siste hinderet og kom ikke med til omhoppingen.

Både Geir Gulliksen og hans to barn, Victoria (27) og Johan-Sebastian (23), håper å bli blant de to norske deltagerne i Tokyo-OL til sommeren. Det ble denne uken klart at Norge kan få to med der, én rytter i sprang og én i dressur.

Det ble nylig kjent at Johan-Sebastian denne sesongen skal være med i ryttersportens Champions League – på lag med Bruce Springsteens datter Jessica.

