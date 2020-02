IDRETTENS HUS: Her, ved Ullevaal stadion, holder NIF og avdelingen NIF IT til. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

IT-bedrifter med NIF-varsel: – Bransjen opplever å bli manipulert

MAJORSTUA (VG) Små IT-bedrifter hevder Norges Idrettsforbund (NIF) forsøker å skvise dem ut av markedet. Idrettsforbundet kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Før jul varslet paraplyorganisasjonen IKT-Norge daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) om det de oppfatter som bekymringsfullt og svært uheldig.

Selskapene de representerer leverer skreddersydde IT-løsninger til idrettslag og særforbund, men opplever samtidig at idrettsforbundet bruker store ressurser på å utvikle alternative løsninger.

Samt at NIF vil ha alle inn på sin løsning.

Både IT-selskapene og norske idrettslag blir tapere, hevder IKT-Norge.

«NIF utvikler egne løsninger som konkurrerer med private aktører, og bransjen opplever å bli manipulert og hindret fra god tilgang til markedet» heter det i varselet.

Idrettsforbundet kjenner seg ikke igjen i kritikken, og hevder at det arbeidet de gjør skal sikre en enklere hverdag for norske idrettslag, der mest mulig penger går tilbake til grasrota. Mer om det senere.

Stridenes kjerne handler om idrettens medlemssystem: Norsk idrett har rundt to millioner medlemskap. Oversikten over medlemsmassen ble kritisert av Riksrevisjonen for halvannet år siden.

Nå pågår det en svært omfattende omlegging av medlemsregisteret, som del av en større digitalisering av idretten. Teknologien skal bli mer moderne. Bruken skal bli enklere.

Men det er der problemene har oppstått: For mens flesteparten av norske idrettslag benytter NIFs medlemsløsning, så finnes det også alternativer. Og de små IT-bedriftene som lever av å drifte alternativene hevder at NIF stikker kjepper i hjulene deres.

– Selskaper har opplevd gjentatte tekniske problemer hos NIF som hindrer dem fra å levere sine tjenester til idrettsklubber. Da har det gjerne tatt opptil flere uker før NIF har fikset innmeldte feil. I mellomtiden markedsfører de sitt eget system, sier Christopher Hoff.

Han er politisk rådgiver i IKT-Norge og møtte VG sammen med direktør for politikk, Liv Freihow, i forrige uke.

De to sier de har vært i kontakt med flere små IT-bedrifter. Ingen av disse selskapene ønsker ifølge IKT Norge å stå frem med navn, av frykt for å skade forholdet til idrettsforbundet.

Norges idrettsforbund mottar såpass mye penger fra myndighetene at de er et offentlig finansiert organ, poengterer IKT Norge.

– Det bør innebære noen føringer på hvordan de kan opptre. De må opptre ryddig i markedet og ikke forsøke å skape et monopol, mener Freihow.

I idrettsforbundet stiller man seg uforstående til kritikken som nå kommer. IT-arbeidet de har igangsatt har riktignok ført til noen tekniske problemer, men disse er i ferd med å løses, får VG opplyst.

– Disse utfordringene er på ingen måte noen bevisst strategi fra vår side, understreker leder for NIF Digital, Pål Kristen Rønnevik.

Han innrømmer at kommunikasjonen med åtte IT-selskaper har vært utfordrende i høst, men mener situasjonen allerede er vesentlig forbedret.

IKT-NORGE: Liv Freihow og Christopher Hoff reagerer på vegne av flere små, norske IT-bedrifter. Foto: Anders K. Christiansen, VG

NIF understreker at de har forståelse for at kommersielle aktører må ha et inntektsgrunnlag. Likevel ønsker man å styre mest mulig av pengeflyten selv, slik at minst mulig penger forsvinner ut av idretten.

Et eksempel: Dersom en norsk idrettsmamma betaler årskontingent i fotball for barnet sitt gjennom en tredjepart som har fått godkjennelse av NIF, så tilfaller en liten «cut» tredjeparten. Altså IT-selskapet bak løsningen.

– Er det ikke bedre at disse pengene forblir i idretten?

– Man bør heller stille spørsmål ved hvor mye penger NIF skal bruke på å utvikle en IT-løsning som andre kan gjøre ved å ta en liten sum per transaksjon. Man bør ikke blåse opp NIF til å bli en stadig større organisasjon når de lever av offentlige midler, det bør de ikke gjøre. Ingenting hindrer innovasjon, teknologisk utvikling, robusthet og konkurransedyktige priser mer enn én sterk monopolist. Det å utvikle IT-systemer bør ikke være en av NIFs kjerneoppgaver, sier Liv Freihow i IKT-Norge.

IKT-Norge møtte ingen sympati hos kulturdepartementet da de skrev brev og ba om møte med statsråden før jul. Departementet mener NIF må få bestemme strategien for eget medlemssystem og avslo ønsket om et møte.

På Idrettens Hus i Oslo bekrefter Pål Kristen Rønnevik at NIF i utgangspunktet ønsket å kutte båndene til samtlige IT-selskaper som leverte medlemssystemer. Protester fra en rekke idrettslag gjorde at man snudde.

Nå samarbeider man i stedet med åtte godkjente partnere.

– Siden i høst har vi hatt ukentlige møter med integrasjonspartnerne (IT-selskapene, journ. anm.) for få deres innspill på de tekniske løsningene for integrasjon og hvordan vi sammen kan sikre at dette skjer på en best mulig måte for idrettslagene, sier Pål Kristen Rønnevik.

– Flere snakker om trenering og mange tekniske feil. Det må være en bevisst strategi, hevdes det?

– Det har overhode ikke vært en bevisst strategi. Vi flytter idrettens database fra et fysisk miljø her på Ullevaal. Det er et lappverk av en database, som nå moderniserer og flyttes opp i «skyen». I det arbeidet har vi hatt store problemer med å få synkronisert dataene fra et fysisk miljø og opp i skyen. Det er ny teknologi for oss, og for samarbeidspartnerne. Det har ikke vært stabilt før nå.

– Dere anklages også for å forsøke skape et monopol og kontrollere pengestrømmen?

– Vi ønsker å ta et grep om digitaliseringen av norsk idrett. Det handler om at mest mulig skal bruke til norsk idretts beste, altså at det går tilbake til grasrota i norsk idrett. Eierskapet til data ligger hos norsk idrett, sier Rønnevik.

– Vi ønsker å ta et grep om digitaliseringen av norsk idrett og oppnå tilstrekkelig god datakvalitet for våre medlemmer i idrettens sentrale database. Eierskapet til data må ligge hos norsk idrett. Digitaliseringen vi nå gjennomfører handler om å forenkle og effektivisere administrative oppgaver for våre klubber, idrettslag og særforbund. Samtidig må vi skape løsninger med potensial for nye inntektsstrømmer som kan gå tilbake til norsk idrett, sier Rønnevik.

Han mener NIF har store ekstrakostnader som følge av at man gir de åtte IT-selskapene tilgang på medlemsregistrene deres. Det er bakgrunnen for at NIF tar betalt av selskapene, slik at disse skal få et «godkjent-stempel» og tilgang på medlemssystemet til NIF.

