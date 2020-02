DUELL: Leeds’ Patrick Bamford (t.h.) i kamp med Sheffield Wednesdays Julian Borner. Foto: Dave Howarth / PA Wire

Rekdal om Leeds-nedturen: – Det er tungt

Kan Leeds United rote det bort igjen? Titusener av middelaldrende nordmenn sliter med nattesøvnen igjen. Tirsdag kveld møter de Brentford til nøkkelkamp.

For nå – i sin tiende sesong på rad på nivå to – skulle deres kjære Leeds ta steget opp til Premier League.

Men skal de skli på et bananskall nok en gang?

Leeds har tapt fire av sine fem siste kamper. De har vunnet kun to av de siste ti ligakampene.

– Det er tungt, det er krise, sier Leeds-supporter Kjetil Rekdal.

– Hva er det som skjer?

– De slutter å score mål. De får ikke uttelling på spillet sitt. Sårbarheten vi så i fjor, kommer frem igjen; De har en tynn stall.

– Leeds er jo fortsatt med der oppe, men det begynner å bli tett. På det meste var det 11 poeng ned til 3. plassen, nå er det plutselig bare fem poeng ned til siste playoff-plass. Det blir et «rotterace» inn.

For ordens skyld: De to beste rykker rett opp. De fire neste kommer til et playoff om en tredje plass.

– Jeg synes situasjonen som Leeds United befinner seg i nå, minner mye om det man fikk se i fjor vår, sier Eirik Aase, som driver nettsiden championshipnorge.com.

Fra i sommer:

Kort resymé:

* Først rotet Leeds seg bort med å ta bare ett poeng på de fire siste seriekampene og endte dermed på 3. plass på tabellen.

* Så i playoff vant de borte mot Derby – men tapte 2–4 hjemme og var dermed utslått før finalen.

– De ser fortsatt ut som ligaens beste lag med tanke på hvordan de gir motstanderne store problemer, men det virker som om problemet til Leeds sitter i hodet til spillerne. For ikke mange ukene siden hadde de en solid luke ned til playoff, men det ser nesten ut som om Leeds-spillerne er redde for å rote opprykket bort igjen, fortsetter Aase.

Kjetil Rekdal har opplevd mange nedturer som Leeds-supporter. Men han er tross alt optimist:

– De spilte ikke dårlig sist mot Nottingham Forest. De tapte en jevn kamp. Og Wigan-kampen var et ran! Men sånn er Championship. Jeg har ikke gitt opp, men er langtfra trygg på at det blir opprykk, sier Rekdal.

SITTER TRYGT? Manager Marcelo Bielsa blir omringet av Leeds-tilhengere på Elland Road. Foto: Dave Howarth / PA Wire

– Det fører til at de slipper inn mål på få sjanser, samtidig som de sløser sjanser fremover. Det hjelper heller ikke å ha en keeper som ser ut til å være tappet for selvtillit, i tillegg til at Marcelo Bielsa ser ut til å være skeptisk til å kaste sin nye spiss-signering inn på laget, sier Eirik Aase – og snakker om Jean-Kevin Augustin, som er på lån fra RB Leipzig.

Etter økonomisk trøbbel rykket Leeds etter hvert ned fra Premier League våren 2004. I 2007 var pund-problemene så store at de fikk ti poengs straff. Dermed endte Leeds på nivå tre – for første gang. Det var så ille at folk snakket om «doing a Leeds».

