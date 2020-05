BYGGER HUS: Joshua King bygger arkitekttegnet hus på Lørenskog. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG og Lie Øyen Arkitekter

Slik blir Kings nye luksusvilla: – Ikke noe «jålehus»

Joshua King (28) har brukt Premier League-pausen på å planlegge sitt nye hus på Lørenskog. Luksusvillaen kommer til å inneholde blant annet basseng og hjemmekino.

– Det har vært mye møter, og vi har hatt det veldig gøy i prosessen. Det skal ikke bli noe «jålehus», og det kommer til å bli ganske røft og rått med lys betong. Det kommer til å bli lett og luftig i uttrykket, sier arkitekt Kristoffer Øien i Lie Øien Arkitekter AS til VG.

Han har på vegne av King nå sendt søknad til Lørenskog kommune om hva de ønsker å gjøre på tomten. Det var i fjor høst at Premier League-proffen kjøpte et hus på Fjellhamarskogen til 15 millioner – seks millioner over takst.

– Vi har holdt på siden i høst. Det har vært en kjempebra prosess og veldig gøy, for han er over gjennomsnittlig interessert i hus, design og materialer. Det har handlet mye om hans ønsker for et hus og han har jo kjøpt en tomt med tanke på å bygge et ganske stort hus, forteller arkitekten.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra King, men Bournemouth-spilleren er kjent med at saken omtales.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken. Lokalavisen skriver at huset skal totalrenoveres, og skissene viser at det blant annet skal inneholde basseng og hjemmekino.

Han flytter nok dog ikke hjem som fotballspiller:

– Naboene synes det er gøy

Likevel er King opptatt av at huset ikke skal bli for «prangende», ifølge arkitekten. Han skal selv ha gått rundt til de nærmeste naboene og vist frem plantegningene for at ikke huset skal skille seg for mye ut i nabolaget.

– Det er mange som prøver seg på å bryte regler for regulering og sånne ting, det gjør ikke vi. Vi holder oss innenfor det som er gylne regler for det området. Vi er for eksempel opptatt av å holde høyde så lavt vi kan i forhold til det han ønsker å ha inne i huset. Det er veldig sympatisk egentlig, og jeg tror mange av naboene har satt pris på. Den responsen han har fått der har vært veldig bra. Så alle naboene synes det er gøy at han skal bo der og de liker godt huset, sier Øien.

Familiehjem

Han forteller videre om at huset som bygges, er et sted hvor King og familien ønsker å slå seg til ro. King ble tobarnsfar i april da datteren Naliah kom til verden. Fra før har han og samboeren sønnen Noah på fire år.

– Jeg er helt overbevist om at dette er et sted han vil slå seg til ro. Han satser såpass spesifikt på sine egne behov og vi snakker mye om familien med to barn, og huset er veldig tilpasset den familiesituasjonen. Vi tenker blant annet på hvordan et sånt type hus skal fungere over tid. Nå er barna små, men vi snakker også om hvordan det blir når de blir eldre, sier Øien.

Huset skal etter planen stå klart sommeren 2022.

