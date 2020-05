Kommentar

Hodeløst av tennistoppene

Av Leif Welhaven

JUBELDAG: Tidligere generalsekretær i Norges Tennisforbund, Alexander Kjær, jubler etter at Casper Ruud vant 2. runde kampen i Roland-Garros turneringen i Paris mot italieneren Matteo Berrettini. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

I hvilken krok sov tennisledere mens norsk idrett tok et oppgjør med ledergoder og avstanden mellom toppen og grasrota? Nå er det viktig at kulturen granskes skikkelig.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Åpenhetsdebatten» preget norsk idrettsledelse over lang tid. Sjelden er vel en tematikk blitt så grundig belyst som ledervalg, vaner, ytringskultur og behovet for støtte nedenfra når man forvalter tillit i en frivillig organisasjon.

Med dette som bakteppe er det uvirkelig hva som har fått passere i et av særforbundene, og som nå flere medier har rullet opp.

I Norges Tennisforbund har generalsekretæren hatt en personlig bonusavtale, som åpnet for at han selv kunne profittere økonomisk på å si nei til å bruke penger som utløser aktivitet.

les også Mollekleiv om NIF: – Tilliten har vært tynnslitt

Hvis klubber ba om støtte og forbundet avslo, slik at bunnlinjen hos sistnevnte ble bedre, ville det altså kunne styrke den øverste valgte lederens private økonomi.

NRK kan fortelle at Alexander Kjær har mottatt en bonus på 1.031.278 over fem år, på toppen av en lønn på rundt en million kroner i året, i en medlemsbasert organisasjon i frivillig sektor.

Det er i seg selv spesielt, men det oppsiktsvekkende med denne saken stopper ikke der. I en snodig seanse i Dagsnytt 18 torsdag, hadde den sittende presidenten store problemer med å svare for seg, særlig hva gjaldt andelen midler som går til drift av forbundet.

Og noe av det mer spesielle som kom frem, var hvordan denne bonusavtalen hadde blitt redegjort for på tennistinget i 2017, to år etter at den ble inngått. Om vi spoler tiden tilbake, er altså 2017 det samme året som «NIF-boblen» endelig sprakk. I det året valgte norsk idrett å åpne for bilagsinnsyn, og etter at diverse disposisjoner var avslørt kom idrettsstyret med en offentlig beklagelse.

les også Tvedt: – Vi ble litt for trege, men grepene var helt riktige

Men i tennisen har tydeligvis en lederavtale som er så åpenbart ugrei fått passere tinget på dette tidspunktet. I så fall har vi dessverre nok et eksempel på et enormt kulturelt problem i idretten, at det finnes altfor få kritiske røster internt og for lite reell debatt i de fremste samlingsforaene.

For norsk tennis kommer avsløringen om bonusavtalen, som styret nå har valgt å vrake, etter at en annen pinlig sak ble kjent. Tidligere i vår gikk nevnte generalsekretær fra stillingen sin. Flere medier har omtalt at det skal ha skjedd etter et brudd på coronareglene i Oslo tennisarena.

les også Skipresidentens kone ansatt i NIF uten at stillingen ble utlyst

Kilder i tennismiljøet bekrefter at det har vært misnøye med ledelsen over tid, mens Kjær selv har ligget lavt i det offentlige rom.

Nå er det klart at Norges Tennisforbund skal granskes, et grep som åpenbart er klokt under de rådende omstendigheter. Hva det arbeidet vil vise er det altfor tidlig å spå noe om, men det er ekstremt viktig at mandatet utformes på en måte som er tilstrekkelig tillitvekkende.

Det betyr at gjennomgangen må være reelt ekstern, og at de som sjekker om det dreier seg om en kultur eller en ukultur ikke har bånd til forbundet.

Men uavhengig av dette arbeidet munner ut i, viser det som allerede er bekreftet at det er tatt hodeløse valg i norsk tennisledelse, som det er HELT umulig å forstå noe av.

Publisert: 16.05.20 kl. 13:14

Mer om Idrett

Fra andre aviser