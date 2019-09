BANKER: Åsrud Vilja er Norges nest beste hoppe. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Jackpot i V75

Det ble veldig favorittpreget i V75-omgangen forrige onsdag og ingen utbetaling for fem rette. Dermed overføres en snau million kroner til kveldens syverpott.



Anders Olsbu

Nå nettopp







VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to bankere i form av Åsrud Vilja og Grude Kalle til denne jackpot-omgangen.

– Åsrud Vilja var uheldig i starten sist og tapte for mye, men kom bra tilbake. Hun er Norges nest beste hoppe og slipper å møte Ulsrud Tea denne gangen. Grude Kalle er ubeseiret på sine to starter i ny regi og skal ha en god sjanse igjen, mener Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Åsrud Vilja (V75-1) misset starten sist. Pleier å slå disse hestene og kan gjøre det igjen.

Dagens luring

Emerick (V75-3) er klart bedre en raden, men har feilet mye. Kommer ut skoløs nå og kan slå til.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 200 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1800 kroner

FAST KUSK: Kristian Malmin kjører som vanlig kapable Åsrud Vilja. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

7 ÅSRUD VILJA

——————————

8 Brenne Blissi

6 Trø Hera

4 Kiro Bia Balderina

1 Osen Prinsessa

5 Mine

2 Hvatt Ronja

3 Kagge Lina

Løpet:

Jeg klemmer til med bankeren direkte i dette hoppeløpet i form av Åsrud Vilja.

Favoritten:

Åsrud Vilja har ikke vunnet på fem starter i år, men fortjener en seier nå. Fikk en dårlig innledning sist, da kusken trodde det var omstart. Sto på langt tillegg og havnet ytterligere 20 meter bak. Men hun sto på bra til mål til tredje bak en meget tapper Tangen Elvira og Trø Hera. I de to foregående løpene tapte hun kun for Norges beste hoppe, Ulsrud Tea i henholdsvis St. Hallvardpokalen og norgesmesterskapet for hopper. Åsrud Vilja har for øvrig vært toer i NM for hopper i de tre siste årene, mens hun gikk helt til topps for fire år siden. Om hun er bedre med fra start nå, bør hun runde alle.

Outsiderne:

Brenne Blissi har også gått mange gode løp i det siste og også hun fortjener en ny triumf. Sist ble hun sendt i angrep fra køen snaue runden igjen. Måtte via fjerdesporet på siste bortre, men kom akkurat for sent til å innhente Gyldenlinn som hadde langt forsprang. Gangen før tapte hun kun for Troll Solen og G. Jerken. Normalt ender hun blant de tre her.

Luringen:

Trø Hera var veldig positiv etter to måneders pause i V75 sist, da hun ble annen bak Tangen Elvira. Avsluttet fort da og snappet annen fra Åsrud Vilja, som fikk en dårlig start. Med det løpet i kroppen kan Bjørbæk Jessen-traveren ventes ytterligere forbedret. Uten uhell er hun aktuell blant de tre.

Startsiden:

Hvatt Ronja er normalt raskest, men skal muligens ha ryggløp over full distanse.



EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to jackpot-bankere til Bjerke. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2600ma)

5 PRINCESS CORNER

1 ENCORE UN SISU

2 MIKKEL H.R.

8 HIGH INTO THE SKY

4 Wanda Classic

11 Anthony Downs

——————————

6 Nora Noark

7 Ricochet Face

12 Impressive Choice

9 Enjoythefuture S.C.

10 C.C. Nosto

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i dette stayerløpet for varmblodshester.

Favoritten:

Princess Corner ble sendt i angrep fra annet utvendig på siste bortre sist og kom frem til ledende Graceland E.P. som forsvarte seg tappert i front. Men Helgestad-traveren tok en sterk og kontrollert seier til slutt. Gangen før var hun solid toer bak gode Park View fra dødens. Man ønsker seg helst et ryggløp med henne denne gangen. Uansett skal hun regnes med en fin sjanse, om hun viser seg fra sin beste side, som sist da hun vant på sterke 1.12,7 over full distanse.

Outsiderne:

Mikkel H.R. ble det helt feil for sist. Det løpet kan man bare glemme. Nest sist ble det galopp. Tredje sist ledet han fra start til mål og vant enkelt tross en 1.11-åpning. Står fint til spormessig og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Encore Un Sisu feilet som sterk i dødens ut av siste sving sist og hadde kjempet om seieren ellers. Feilet et par ganger nest sist, men var veldig god i startene før. Imponerte til annen på Åby fra spor tolv både tredje og fjerde sist på Åby. Om hun ikke blir sittende fast skal hun regnes.

Startsiden:

Encore Un Sisu, Mikkel H.R., Princess Corner og Nora Noark kan alle åpne bra fra start.



V75-3 (2100ma)

4 TEARSOFTHESUN

8 EMERICK

2 AMAZING SURPRISE

5 NEW ACTION

1 NONESUCH GENIUS

3 Like No Other

7 Looking Sharp

6 Constantine Coral

——————————

Løpet:

Åpent i DNTs 4-årsserie. Jeg velger å helgardere for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Tearsofthesun sto på flott til tredje i et løp Harmke Schermer vant sist. I en hoppe-Derby-kvalifisering gangen før ble hun til overs og ble bakket innledningsvis. Avsluttet bra fra jumboplass til sjette da. Tidenes norske talent, Hillary B.R., som nå er skadet, vant det løpet. Orlando Vici-datteren møter langt enklere lag her og kan vinne feilfritt.

Outsiderne:

Amazing Surprise hadde mye trafikkproblemer i samløp med Tearsofthesun i kvalifiseringen til hoppe-Derby sist og endte uplassert. Men hun så bra ut i kulissene. Sto på fint til annen i de to foregående startene og viser fin fremgang. Ikke ueffen om hun er ytterligere forbedret.

Luringen:

Emerick har hatt mye utur. Sist i V75 feilet han seg bort innledningsvis. Endte uplassert fra køen i en Derby-kvalifisering nest sist, hvor fjorårets Kriterie-vinner Stoletheshow vant. Tredje sist ble han sittende fast. Kommer trolig ut skoløs nå. Feilfritt og på sitt beste er han ikke noe dårligere enn de andre.

Startsiden:

Nonesuch Genius, Like No Other, New Action, Constantine Coral og Looking Sharp kan alle løse bra om det laddes. Kanskje New Action til tet.

BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen har gjort alt riktig bak Grude Kalle. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (1609ma)

6 GRUDE KALLE

——————————

3 Lille Ild

10 Voje Eld

4 Hellin Victoria

1 Tangen Saga

2 Thess Prinsessa

7 Sikvelands Bork

8 Torpa Pi

9 Skumsjøstjerna

5 Lørdagsgodt

11 Brego Baklengs

Løpet:

Grude Kalle får stå ugardert i dette sprintløpet for kaldblodshester.

Favoritten:

Grude Kalle har imponert i begge sine starter til to strake seirer for sin nye trener Heidi Moen. Sist tok han ned Tom Odin til slutt, mens han vant greit foran Malala nest sist. Feilfritt skal hesten, som har vunnet fire av seks løp i år, ha en meget god sjanse igjen.

Outsiderne:

Voje Eld sto på greit til tredje sist. Er stadig på trippelen, men er ikke så lett å vinne med. Klaffer det fra baksporet kan han fort ende på trippelen igjen.

Luringen:

Lille Ild har blitt henholdsvis annen og tredje fra tet i sine to siste starter. Har fordel av sprint som nå. Stikker til tet igjen og kan lede lenge, om man velger å sitte foran.

Startsiden:

Lille Ild spinner normalt til tet.



V75-5 (2100ma)

5 SUCH A NIGHT

3 JETSKE BEEMD

4 Mama's Real Deal

1 Dancing Queen

7 Pique

——————————

11 Unblemished Record

9 Welcome

6 Goldstrike B.G.

2 Memphis Tennessee E.P.

12 Betty

8 Coktail's Hangover

10 Millers Well

Løpet:

Jeg streker for fem hester i dette løpet for de stallansatte, hvor en duo peker seg litt ut.

Favoritten:

Such A Night har vært god i sine to siste starter på Åby. Sist vant han enkelt fra tet, mens han avsluttet flott via siste indre nest sist og kun tapte knepent. Kan løse bra fra start, men det blir vrient å ta en lengde på Jetske Beemd. Med posisjonsklaff kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Mama's Real Deal vant lett i billig lag sist etter tidlig tetkjenning. Endte uplassert i en Derby-kvalifisering før det, men gikk godkjent. Går stort sett fine løp hver gang og er trippelaktuell.

Luringen:

Jetske Beemd har vært strøket en gang grunnet forkjølelse. På Charlottenlund i hennes siste start ble det helt feil med tredjespor og dødens i tøft tempo. Glem det løpet. Ble toer i tre av sine fire starter før det og fortjener en seier igjen.

Startsiden:

Jetske Beemd og Such A Night kjører trolig om føringen, fordel førstnevnte.



V75-6 (2100ma)

3 VALLE GRIM

7 REIME KONGEN

5 Trø Yr

——————————

11 Osen Expressa

1 Sirikit

9 Edens Odin

6 Nattens Fyrste

4 Finnskog Nox

10 Tekno Teddy

12 Trø Flax

2 Torpa Oda

8 Mintor

Løpet:

Jeg prøver to-tre hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Valle Grim feilet litt fra start og havnet i femte utvendig i en V75-finale sist. Ble med i angrep midtveis i løpet. Koblet grepet på oppløpet, men ble kontret ut av Tangen Elvira som er i sitt livs form. 5-åringen vant lett i de to foregående startene og har formen på topp. Står fint til spormessig og skal regnes med en fin sjanse igjen.

Outsiderne:

Trø Yr feilet direkte sist og kunne naturlig nok ikke hevde seg. Ledet hele veien gangen før og holdt unna for Godtepåsen. Er bra på sitt beste og er aktuell blant de tre, om hun holder seg til rett gangart.

Luringen:

Reime Kongen sto på hele 60 meter tillegg sist, men avsluttet solid til annen bak Frk. Sjur, som sto hele 60 meter foran i et Veikle Balder-løp og holdt unna. Reime Kongen travet radige 1.24,4 da. Han er en av landets bedre 4-åringer og kan ta en velfortjent seier, om det bare klaffer litt fra et sjanseartet spor.

Startsiden:

Nattens Fyrste er veldig rask, men skal muligens ha rygg. Nesten alle i første rekke kan åpne bra, om det lades fra start. Noe åpent hvem som eventuelt får overta.



V75-7 (1609ma)

1 FAUST BOKO

2 HANDSOME HANK

9 REVENUE LAVEC

3 BÅLSTA PALEMA

7 KICKING CLASSIC

——————————

8 Rapide Frecel

5 Robin G.T.

6 Seven Cru

10 Mymanyyouare

4 Flirtin Beach

Løpet:

Faust Boko vinner V75-finalen om han forsvarer sporet. Skulle han bli overflydd, blir det straks mer åpent.

Favoritten:

Faust Boko var mesterlig i elitedebuten i Kristen T. Gundersens æresløp sist, selv om løpet ikke holdt høy klasse. Gundersen-traveren avsluttet i alle fall solid til annen bak gode Patent Leather. Nå kommer trolig Faust Boko ut med amerikanervogn for første gang. Forsvarer han sporet, er nok løpet kjørt.

Outsiderne:

Handsome Hank har feilet direkte i sine to siste starter. Manglet likevel rom i kulissene sist. Er normalt travsikker og veldig rask fra start. Kommer ut med ny vogn og nytt bitt nå. Klarer han å overfly Faust Boko fra start, har han sjansen.

Luringen:

Revenue Lavec har sittet fast i sine to siste starter og gått i mål med krefter spart. Han bør kunne sikre seg ryggen til favoritten, og skulle åpningen by seg på oppløpet, er han ikke sjanseløs. Wivestad-traveren er hvass på speed.

Startsiden:

Faust Boko er kjapp, men utvendig vil nok Handsome Hank prøve seg. Kicking Classic og Rapide Frecel kan også løse meget bra, men står langt ute.



Publisert: 25.09.19 kl. 07:00







Mer om