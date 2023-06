Hovland spilte seg til en 19. plass i US Open.

Hovland på 19. plass i US Open – Clark vant

Etter den fjerde og siste runden i US Open endte Viktor Hovland på 19. plass i turneringen. Amerikaneren Wyndham Clark vant.

Nordmannen noterte en birdie på sjette, niende og femtende hull, mens det ble bogey på første, femte, ellevte, trettende og sekstende hull i den fjerde runden søndag. Han endte fjerde runde to over par.

Til sammen endte han turneringen på par, og noterte seg 19. plass i turneringen.

Amerikaneren Wyndham Clark trakk det lengste strået og tok topplasseringen i turneringen. Amerikaneren endte totalt 10 under par. Like bak han kommer Rory McIlroy fra Nord-Irland, som endte ni under par.

Seieren er Clarks første i en større turnering.

RØRT: Wyndham Clark etter seieren i US Open.

Etter turneringen ble han spurt om hvorfor han tror han vant. Da svarer amerikaneren ifølge Guardian:

– Jeg følte mamma fulgte med meg i dag. Jeg savner deg mamma. Og så har jeg jobbet så hardt, og drømt om sett for meg å vinne dette, så det følte ut som min tur, sier Wyndham.

Hans mor døde av kreft i 2013, og Wyndham har flere ganger snakket om hvor viktig moren var for at han selv begynte å spille golf.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post