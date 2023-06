Knesmerter stopper Nick Kyrgios i Halle.

Kyrgios trøbler med kneet foran Wimbledon – trekker seg fra tysk turnering

Fjorårsfinalist Nick Kyrgios trøbler fortsatt med det ene kneet sitt to uker før Wimbledon-starten. Dermed må han ta grep i oppkjøringen.

NTB

Den australske fargeklatten melder forfall til gressturneringen i tyske Halle – slik for øvrig også Casper Ruud har gjort – i håp om å bli klar for spill i Wimbledon.

Selv hevder han at han «har prøvd alt» for å bli klar til Halle-turneringen, men at han til slutt måtte kaste inn håndkleet. Kyrgios ble operert for en meniskskade i januar og er fortsatt ikke tilbake i toppform.

– Når jeg spiller ønsker jeg å levere en prestasjon slik jeg gjorde her i fjor, da jeg kom til semifinalen. Men det er bare ikke mulig, sa Kyrgios mandag.

Han klaget på begrenset bevegelse på grunn av kneet da han tapte i 1. runde mot Wu Yibing i Stuttgart tidligere i måneden.

– Jeg føler kneet i hvert poeng. Jeg kan ikke gå uten smerter, sa han underveis i kampen.

Kyrgios var beste gresspiller på ATP-touren i fjor med tolv seirer. I Wimbledon nådde han finalen, men der ble Novak Djokovic for sterk.

Årets turnering på All England Club starter 3. juli.