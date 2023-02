Mol og Sørum finaleklare i Doha – slo italiensk duo

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum er klare for finale i verdenstouren i Doha etter seier mot italienske Adrian Carambula og Alex Ranghieri.

De norske gutta vant semifinalen 2-1 i sett med sifrene 21-16, 18-21, 15-12 over italienerne. Dermed er Mol og Sørum klare for finale i den første turneringen av 2023-sesongen.

– Det er vår andre strake turnering her i Doha, så kroppen begynner å merke at vi har spilt 11 kamper på 10 dager. Vi skal gjøre vårt beste i finalen og gå for seieren, sa Mol i et intervju med arrangøren etter semifinalen.

I finalen møter duoen vinneren av den andre semifinalen som spilles mellom svenske David Ahman/Jonatan Hellvig og polske Bartosz Losiak/Michal Bryl. Finalen i Doha-turneringen spilles søndag kveld.

I det første settet åpnet lagene jevnt, men på stillingen 7-7 tok den norske duoen to strake poeng. Ledelsen ble stadig større og Mol/Sørum dro i land settet 21-16.

Italienerne var i bedre slag i starten av det andre settet og fikk en trepoengsledelse på stillingen 7-4. Nordmennene fikk det ikke helt til å stemme og Carambula og Ranghieri tok settet 21-18.

I det avgjørende åpnet Mol og Sørum strålende med firepoengsledelse. Italienerne knappet innpå og skapte spenning, men OL-mesterne vant til slutt.

Forrige helg avsluttet Mol og Sørum den koronautsatte 2022-sesongen med triumf i verdenstourfinalen. Den turneringen ble også spilt i Doha.