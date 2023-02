TILBAKE I AKSJON: Viktor Hovland skal konkurrere på PGA-touren denne uken. Her er nordmannen under OL i Tokyo.

Hovland bevisst på treningsfare: − Må være forsiktig

Viktor Hovland (25) er rangert som verdens 11. beste spiller. Likevel jobber nordmannen hardt med å forbedre seg. Det kan slå uheldig ut.

– Jeg vil alltid prøve å utvikle spillet mitt, og jeg tror det er en god retning å gå, men du må være forsiktig med det du risikerer og bevisst på hvordan du blir bedre med minst mulig risiko. Du vil ikke endre hvem du er som spiller for å ta det neste steget. Det er en kamp vi alltid kjemper, for vi vil bli bedre uten å bli verre, forteller Hovland på en Discovery-sendt pressekonferanse foran denne ukens comeback på PGA-touren.

Torsdag slår 25-åringen fra Oslo ut i PGA-turneringen AT & T Pebble Beach Pro-Am, hvor golfstjerner en sjelden gang spiller sammen med amatører og kjendiser.

– Jeg har ikke noe imot det, sier Hovland om den uvanlige turneringsformen. Gareth Bale, nypensjonert fotballspiller, skal blant annet delta.

Nordmannen har mange gode minner fra Pebble Beach tidligere, som da han slo hole-in-one i 2020:

Etter debuten på PGA-touren i 2020 har Hovland vunnet tre turneringer og spilt inn over 135 millioner kroner i premiepenger. De siste tre ukene har nordmannen likevel holdt seg borte fra golfens mest prestisjefylte scene.

Grunnen er at Hovland har trent på svingen etter å ha slitt med ballflukten og kontrollen på faden fadenFade: Når en golfspiller bevisst skrur ballen fra venstre mot høyre..

Under pressekonferansen i USA forklarte Hovland hvordan spillet hans har utviklet seg de siste fire årene i PGA-sirkuset. I begynnelsen hadde nordmannen en følelse av at maksnivået ikke var så høyt som han ønsket.

– Men det jeg tenkte jeg virkelig gjorde en god jobb med, var at jeg var veldig stabil. Jeg hadde et slag som jeg slo uavhengig av hvilket hull det var og hvor vinden kom fra. Jeg fikk det inn hvor som helst.

– Noen ganger plaget det meg, for jeg følte at jeg begrenset meg. Samtidig er det veldig verdifullt å ha noe som du vet hvordan vil fungere. Selv om du gjerne ikke slår perfekt, vet du hvor det vil gå. Du kan spille smart og unngå problemer. Jeg prøver å få litt mer av den stabiliteten tilbake, sier Hovland.

Samtidig opplever Hovland at han er blitt en mye mer bedre spiller nå enn i 2020.

– Jeg har fått mer fart, jeg kan slå ballen høyere, jeg kan drawe draweDraw: Når en golfpiller bevisst skrur ballen fra høyre mot venstre. den, jeg er mye bedre med putteren og nærspillet mitt begynner virkelig å komme seg. Jeg er en mye bedre spiller enn jeg var da, men jeg satte pris på stabiliteten og ballflukten jeg hadde den gangen.

Hovland skal de neste dagene konkurrere på banene Spyglass (torsdag), Monterrey (fredag) og Pebble Beach (lørdag). Sistnevnte runde vises på discovery+.

– Jeg ville spille sist uke, men jeg følte ikke at jeg var klar. Det har vært for mye reising så jeg ville holde meg i USA. Nå klør jeg etter å spille. Det føltes som riktig tid å komme tilbake på. Jeg elsker meg her, sier Hovland.