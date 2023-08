ADVARER: Representantene til Erling Braut Haaland og de andre Premier League-spillerne advarer mot konsekvensene av nye retningslinjer.

Kraftig varsku foran Premier League-starten: − Lukker øynene for en kommende katastrofe

Premier League-spillerne og deres representanter advarer kraftig mot konsekvensene av at det skal legges til mer tid i Premier League-kampene denne sesongen.

Nye retningslinjer skal hindre sløsing av tid i engelsk fotball. Resultatet vil være at det blir tillagt atskillig flere minutter enn tidligere i kampene.

Det får både spillerne og ledelsen i Spillerforeningen er til å advare mot at en katastrofe kan være på vei. De er bekymret for belastningen.

I Community Shield-oppgjøret mellom Manchester City og Arsenal søndag ble det lagt til åtte minutter. Flere kamper på nivå to hadde mer enn ti minutters tilleggstid.

Manchester United-forsvarer Raphaël Varane rettet tirsdag tøff kritikk mot de nye retningslinjene. Han pekte på at belastningen på spillerne blir mer og mer uholdbar.

Dette er en av endringene det vil bli slått hardere ned på:

Varsler grep

Spillerforeningen leder Maheta Molango er helt på samme linje.

– Det (Varane) sier er at dette ikke er bærekraftig. Og det er bare starten på problemet, for dette kommer til å bli helt galskap. Vi lukker øynene for en kommende katastrofe, sier Molango til BBC.

– Det kommer til et stadium der det ikke handler om at vi ber ligaledelsen om å ta grep. Vi kommer til å ta det selv, legger foreningstoppen til.

Molango utdyper ikke hva spillerne vil foreta seg.

Manchester Uniteds Raphäel Varane er oppgitt over kampbelastningen.

Sovepiller

Varane trakk seg fra landslagsfotball for Frankrike i februar. Årsaken var den store kampbelastningen.

– Dette ville aldri ha skjedd for 20 år siden. En som kunne blitt den neste kapteinen på det franske landslaget sier «Jeg vil ikke spille». Når Varane gjør det, vil andre følge etter, sier Molango.

– Folk sier «la oss snakke om sovepillene spillere tar», men dette er årsaken til det, legger han til.

Premier League starter kommende helg.

