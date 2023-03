Berit Kjøll reagerer på IOCs anbefalinger om innlemming av russere og belarusere i internasjonal idrett. Foto: Berit Roald / NTB

Kjøll kaller inn til hastemøte etter IOC-beskjed

Norges idrettsforbund står fast på sitt standpunkt i Russland-saken og varsler tett dialog med særforbund og idrettskretser.

NTB

Idrettspresident Berit Kjøll sier at hun venter en krevende tid for særforbundene etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) tirsdag kom med anbefalinger om å slippe til russere og belarusere som nøytrale utøvere i internasjonal idrett.

– Selvsagt vil dette nå bli ekstra krevende for våre 55 særforbund, som vil kunne møte ulike prosesser avhengig av internasjonal tilhørighet, sier hun til NTB.

– NIF har, på bakgrunn av de siste anbefalingene fra IOC, innkalt til et informasjons- og dialogmøte med alle særforbundene og idrettskretsene denne uken. For idrettsstyret er det viktig holde dialogen gående med egen organisasjon i denne saken, og vi har saken på agendaen i alle våre styremøter framover, fortsetter Kjøll.

Hun poengterer at hun forventer at de internasjonale særforbundene som velger å følge IOCs anbefalinger, gjør det på strengest mulig måte og mest mulig enhetlig.

– Her vil tydelighet i krav og forventninger fra våre nasjonale særforbund være særdeles viktig. Jeg er glad for at vi har så mange sentrale personer i særforbundene som er klare for å løfte dette på den internasjonale arenaen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post