SMELL: Casper Ruud var tydelig oppgitt under møtet med tyske Jan-Lennard Struff på grusen i Monte Carlo.

Ruuds tidligere lærer: Tror Nadal-reisen har skylden for nedturen

Casper Ruud (24) har spilt 17 tenniskamper i år – og tapt syv. Nå haster det å finne formen. Det er storturneringer nesten hver uke fremover.

Casper Ruud var meget oppgitt underveis i kampen som torsdag endte med tap mot nummer 100 i verden, tyske Jan-Lennard Struff, den lavest rangerte av de syv som har slått Ruud i år.

Sportssjef for tennis ved Wang Toppidrett Pelle Fridell har tidligere hatt Ruud som elev, og han var landslagssjef for Norge da trenerpappa Christian Ruud spilte.

– Det har vært en skuffende sesongstart for Team Ruud, men sånn jeg kjenner Christian og Casper så holder de seg rolig og jobber etter planen, sier Fridell.

Her kan du lese resultatene i alle Ruuds kamper så langt i år:

Info Dette er alle Casper Ruuds 17 kamper i år (de syv tapene i halvfet): Monte Carlo Masters: 13. april: Jan-Lennard Struff–Casper Ruud 6–1, 7–6 12. april: Casper Ruud–Botic van de Zandschulp 7–5, 7–6 Estoril Open (ATP 250): 9. april: Casper Ruud–Miomir Kecmanovic 6–2, 7–6 8. april: Casper Ruud–Quentin Halys 6–4, 3–6, 7–6 7. april: Casper Ruud–Sebastian Baez 6–3, 6–0. 5. april: Casper Ruud–Joao Sousa 4–6, 6–2, 6–2 Miami Open (ATP 1000): 26. mars: Botic van de Zandschulp–Casper Ruud 3–6, 6–4, 6–4 24. mars: Casper Ruud–Ilya Ivashka 6–2, 6–3 Indian Wells (ATP 1000): 12. mars: Cristian Garin–Casper Ruud 6–4, 7–6 10. mars: Casper Ruud–Diego Sebastian Schwartzman 6–2, 6–3 Mexican Open (ATP 500): 1. mars: Taro Daniel–Casper Ruud 7–5, 2–6, 7–6 27. februar: Casper Ruud–Guido Andreozzi 6–4, 4–6, 7–6 Australian Open (Grand Slam): 19. januar: Jenson Brooksby–Casper Ruud 6–3, 7–5, 6–7, 6–2 17. januar: Casper Ruud–Tomas Machac 6–3, 7–6, 6–7, 6–3 Auckland Open: 11. januar: Laslo Djere–Casper Ruud 3–6, 6–3, 7–6 Australia, United Cup: 3. januar: Matteo Berrettini–Casper Ruud 6–4, 6–4 1. januar: Casper Ruud–Thiago Moura Monteiro 6–3, 6–2 Vis mer

TIDLIGERE LANDSLAGSSJEF: Pelle Fridell har vært landslagssjef i tennis i både Norge og Sverige. Han var sjef i Norge fra 1996 til 2008. Nå er han sportssjef ved Wang Toppidrett. Her i 2005.

Casper Ruud klarte ikke å vinne to strake tenniskamper før tidligere denne måneden. Fridell tror Ruud må betale for at han sa ja til å være med Rafael Nadal på oppvisningsturné i Sør-Amerika i november i fjor. Det ble ekstra uker på reise, lange flyturer og flere kamper på syv dager.

– Casper mistet litt av sin preseason. Jeg tror det sitter litt i at han fikk litt kort fri før Australian Open. Han kan ha vært sliten etter at oppkjøringen til sesongen kom litt for sent. Han kom bakpå med treningen i desember, sier Fridell.

SHOWTOUR: Casper Ruud ble med Rafael Nadal til Argentina i fjor på oppvisningsturné. Her før kampen i Mexico 1. desember.

Trenerpappa Ruud forklarte hvorfor de takket ja til Nadal:

– Vi landet vel egentlig på at vi ikke følte vi kunne si nei til Rafa. Man får ikke mange slike muligheter og for Casper som har sett opp til Rafa hele livet, så ble det rett og slett vurdert til at det var noe man ønsket å gjøre, sa Christian Ruud til TV 2 i november i fjor.

Casper Ruud erkjente foran turneringen i Estoril tidlig i april at Nadal-touren neppe var heldig. På grunn av at han spilte så mange måneder i fjor, la han inn en slags «preseason» i februar, istedenfor som normalt i desember, siden det ikke er noen store turneringer i februar.

– Det fungerte ikke helt som jeg håpet, men nå føler jeg meg bedre, sa Ruud før ATP 250-turneringen han vant i Portugal.

Deretter ble nordmannen slått ut av Jan-Lennard Struff i Monte Carlo. Neste uke er det Barcelona Open Barcelona Openhttp://www.barcelonaopenbancsabadell.com/en/home/, en ATP 500-turnering (den tredje største etter Grand Slam og ATP 1000-turneringer). Alle de beste bortsett fra Novak Djokovic er med.

Fridell håper Ruud våkner etter nedturen i Monte Carlo. Han mener Ruud ikke var helt påskrudd.

– Når Casper spiller bra og vinner, så er han dominerende med forehand og spiller mange vinnere og da server han bra. Om han ikke er hundre prosent påskrudd, så kan han gå på et tap, sier Fridell.

Den tidligere landslagssjefen tror Team Ruud slår tilbake nå som grussesongen er i gang. To store ATP 1000-turneringer venter: Roma Open og Madrid Open, før det smeller i gang på grusen i Paris – hvor Casper Ruud spilte sin første Grand Slam-finale i fjor.

Ruud var ranket som nummer to i verden i fjor høst, sist uke var han verdensfirer, på «liverankingen» akkurat nå er han nummer tre. Fridell tror ikke Ruud vil synke veldig på verdensrankingen.

– Det er så mange poeng å spille om. Det gjør ikke så mye om han går på noen smeller. Men jeg tror det er viktig for ham med noen gode resultater inn mot French Open.

Slik så det ut da Casper Ruud vant Estoril Open: