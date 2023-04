TILBAKE: Norges store stjerne Ada Stolsmo Hegerberg spilte én omgang og scoret Norges eneste mål i det som ble en svært tung kamp sett med norske øyne.

Spania rundspilte Norge - Hegerberg tilbake med scoring

(Spania - Norge 4–2) Baklengsmålene rant inn da Norge spilte sin nest siste planlagte treningskamp før VM. Lyspunktet var at Ada Stolsmo Hegerberg (27) slo tilbake med scoring etter over 200 dagers skadefravær.

Artikkelen oppdateres

Landslagstrener Hege Riise så betenkt ut der hun sto på sidelinjen på Ibiza og så Norge bli rundspilt av det som på papiret skulle vært et litt svekket Spania-lag.

I stedet totaldominerte spanjolene nesten hele kampen gjennom, med bare et par unntak - som den ene sjansen Norge fikk i den første omgangen. Den satte Ada Stolsmo Hegerberg rett i mål, etter rundt 20 minutters spill. Guro Reiten gjorde forarbeidet for Lyon-stjernen, som dunket til på direkten og dermed scoret for første gang for landslaget etter sitt lange skadefravær.

Hegerberg spilte sist for Norge i september, i kampen mot Belgia der hun også ble skadet etter en kraftig kakk i leggen.

FEIRET: Hegerberg jublet mot publikummet som hadde møtt opp i solsteken på Ibiza, der treningskampen spiltes.

Det ble imidlertid ikke så mange flere høydepunkter for for Riises mannskap.

Jennifer Hermoso åpnet scoringsfesten med to scoringer i løpet av fem minutter i den første omgangen. Spania hadde stort sett ballen, og Norge slet med å i det hele tatt komme seg over på Spanias banehalvdel. I den andre omgangen var det norske forsvaret til tider vidåpent. Salma Paralluelo fikk score to ganger etter klare feil fra Norge.

Problemene bakover var åpenbare, men fremover gikk det litt bedre de få gangene Norge bare greide å komme seg i posisjon. Fire minutter før slutt pyntet Norge på resultatet da Cesilie Andreassen reduserte til 4–2 etter fint norsk spill.

Hegerberg ble byttet ut i pausen, noe som var avtalt på forhånd. Trenerteamet ville ikke ta noen sjanser nå som 27-åringen akkurat er tilbake. Det er bare 13 dager siden Hegerberg spilte sin første kamp for Lyon etter skadefraværet. Da ble hun byttet inn og scoret med det samme.

Norge måtte også klare seg uten viktige Caroline Graham Hansen, som har fått knetrøbbel under samlingen som skulle blitt hennes landslagscomeback etter en pause som har vart siden august. Hun blir heller ikke med når Norge møter Sverige i Göteborg på tirsdag. I tillegg er forsvarsspiller Maria Thorisdottir langtidsskadet og uaktuell også til VM.

Kampene mot Spania og Sverige er de to siste som per nå er planlagt før sommerens VM i New Zealand og Australia. Norge spiller åpningskampen mot vertsnasjon New Zealand 20. juli.