LEGENDE: Michael Schumacher ble verdensmester i formel 1 syv ganger. Her er tyskeren i 2006.

Redaktør fikk sparken etter kunstig Schumacher-intervju

Redaktør Anne Hoffmann i det tyske ukesmagasinet Die Aktuelle har fått sparken etter at de trykket et «intervju» om formel 1-legenden Michael Schumacher basert på kunstig intelligens.

Utgiveren Funke opplyste fredag at redaktør Anne Hoffmann i ukebladet Die Aktuelle var fritatt fra sine oppgaver.

«Verdenssensasjon» og «Det første intervjuet» var titlene til Die Aktuelle på forsiden sammen med et bilde av Michael Schumacher. Det ble brukt AI (artificial intelligence), eller kunstig intelligens på norsk.

– Denne smakløse og villedende artikkelen burde aldri stått på trykk. Dette er på ingen måte i tråd med den standarden vi setter journalistisk eller hva våre lesere forventer fra utgivere som Funke, sier Funke-sjef Bianca Pohlmann skriver racingnews365.com.

Familien til Schumacher varslet umiddelbart søksmål.

Schumacher pådro seg alvorlige hodeskader i en skiulykke i 2013, og er ikke sett offentlig siden da.

Tittelen på forsiden ga inntrykk av at intervjuet var ekte, mens selve teksten gjorde det klart at svarene var generert av kunstig intelligens.

Sønnen Mick Schumacher har gjort som sin far og blitt formel 1-fører. Han kjørte for Haas sist sesong, men er nå reservefører for Mercedes. Neste formel 1-runde er i Baku kommende uke.