FORTSATT UTE I KULDEN: Langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov og resten av Russlands alle ski- og snowboardutøvere får ikke lov til å delta i konkurranser arrangert av Det internasjonale ski- og snowboardforbundet kommende sesong. Bildet er fra Holmenkollen i mars.

VM-nei til Russland og Belarus: − Ingen diskusjon

Utøvere fra Russland og Belarus får ikke delta i konkurranser i regi av Det internasjonale ski- og snowboardforbundet kommende sesong. – Hvorfor skal vi konkurrere der, hvis vi blir behandlet slik? svarer russisk skitrener.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er Russlands krig mot Ukraina som er bakgrunnen for utestengelsen av idrettsutøverne.

At utestengelsen forlenges over vinteren, ble klart etter et møte i Det internasjonale ski- og snowboardforbundets (FIS) såkalte council, det vi si FIS-styret, lørdag.

Utøverne det gjelder får med andre ord ikke delta i verdenscupen eller andre internasjonale konkurranser. Vedtaket gjelder også ski-VM 2023.

Norges tidligere skipresident Erik Røste er medlem i FIS-styret og var til stede på møtet i Sölden.

– Utestengelsen av utøvere fra Russland og Belarus er opprettholdt, og det var det egentlig ingen diskusjon om, men stor enighet om, sier han, og legger til:

– Vi har i tillegg bestemt at FIS ikke kommer til å oppnevne noen fra disse to landene til offisielle oppdrag i FIS-konkurranser. Det gjelder å være teknisk delegat og slikt.

Erik Røste argumenterte for videre utestengelse.

Generalsekretæren i FIS, Michel Vion, ga for for kort tid siden uttrykk for at utøvere fra Russland og Belarus tvert imot ganske snart ville bli å se i de internasjonale skiløypene igjen.

Han understreket imidlertid at FIS ikke ville ta en avgjørelse uavhengig av Den internasjonale olympiske komite IOC.

Og så, for noen dager siden, uttalte IOC-president Thomas Bach at sanksjonene mot Russland og Belarus ville fortsette.

Røste har vært tydelig på at hans eget standpunkt har vært å fortsette med utestengelse.

– Det er et brutalt angrep som pågår mot Ukraina og det ukrainske folk. Det er helt ekstraordinært. Mange mener man ikke skal blande idrett og politikk, men dette er krig, og uskyldige mennesker blir drept hver dag. Da må idretten reagere. Det helt meningsløse angrepet må avsluttes før de eventuelt skal få komme inn igjen, sier han.

Den russiske langrennstreneren Jurij Borodavko er ifølge nettstedet RIA ikke overrasket over avgjørelsen.

– Det var som ventet. Og hvorfor skal vi konkurrere der, hvis vi blir behandlet slik? spør mannen som har hatt ansvaret for langrennsløpere som Aleksandr Bolsjunov, Denis Spitsov, Aleksej Tsjervotkin og Natalja Neprajeva.

Aleksandr Bolsjunov blir ikke å se i verdenscupen denne vinteren.

– Våre idrettsutøvere er ekte patrioter, så de behandler denne situasjonen med forståelse, sier han.

– Vi har allerede lagt planer for nasjonale konkurranser til vinteren.

Den norske skipresidenten Tove Dyrhaug er heller ikke overrasket over avgjørelsen, men desto mer lettet.

– Det gikk som forventet, men du vet jo aldri. Nå blir det sagt at det var bred enighet, og det er veldig bra. I Norge er vi veldig klar på dette, og vi hadde en klar forventning om at FIS-styret ville gå for utestenging, sier hun.

Russiske løpere har vært utestengt fra FIS siden 1. mars, men i russiske medier har det vært fremstilt som at det var et håp om at de skulle kunne komme tilbake til kommende vinter.

Den kjente russiske TV-profilen Dmitry Guberniev virker nå oppgitt over denne fremstillingen.

– Jeg forstår ikke i det hele tatt hva Välbe håpet på? Hvorfor var det nødvendig å bygge luftslott? skriver han på sin Telegram-kanal lørdag kveld.

Han sikter til den russiske skipresidenten Jelena Välbe, som riktignok nylig uttalte at hun ikke hadde noe håp lenger om russisk deltagelse i skisporet denne vinteren.

Til Match TV utdyper langrenns- og skiskytterkommentatoren Guberniev:

– Helt fra starten var posisjonen til Välbe og de som håpet på gode nyheter uforståelig. I stedet for å forberede seg til konkurranser her i landet, bygde folk, helt uvitende om hva som skjedde, luftslott. Helt fra starten var det klart at de ikke ville slippe oss inn.

Välbe har på sin side hevdet at alt endret seg etter at Russlands president Vladimir Putin for tre uker siden bestemte å sende ytterligere 300.000 soldater inn for å krige i Ukraina.

– Jeg hadde et privat møte med presidenten i det internasjonale skiforbundet. Før mobiliseringen og folkeavstemninger ble det vurdert en nøytral status for våre utøvere, men nå er dette uaktuelt. Denne situasjonen kompliserte returen til russiske idrettsutøvere i stor grad, sa Välbe til Match TV.

Flere skiprofiler har truet med boikott av verdenscupen og andre renn dersom russerne får komme tilbake mens krigen fortsatt pågår. Det gjelder blant annet de svenske stjernene Frida Karlsson, Linn Svahn og Maja Dahlqvist.

FIS Council (styret) består av 16 medlemmer, hvor av fire visepresidenter, pluss presidenten og to utøverrepresentanter.