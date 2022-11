Supertalentet du aldri har hørt om: − Ser på meg selv som hundre prosent «viking»

Keon Keeley (18) er rangert som best i sin årsklasse i USA, og med nesten to meter og godt over 100 kilo kropp er de fysiske forutsetningene i orden. Og han er halvt norsk.

– Vi snakker her om et av Norges aller største idrettstalenter, uten tvil, sier ekspert.