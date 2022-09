Rune Almenning Jarstein går til sak mot Hertha Berlin.

Tysk avis: Jarstein saksøker Hertha Berlin

Rune Almenning Jarstein har gått til søksmål mot sin egen klubb Hertha Berlin etter at klubben ønsker å terminere kontrakten hans, melder avisen Bild.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Avisen, som blir sitert av NRK , skriver at Hertha har gitt beskjed til Jarstein at han er ferdig i klubben etter 30. november. Det vil ikke Jarstein gå med på, og derfor har han gått til sak mot klubben.

– Jeg kan bekrefte at det er innledet saksgang fra Herr Jarstein mot oppsigelsen av hans ansettelsesforhold og at det vil være en forlikshøring for arbeidsretten i Berlin, sier pressetalsmann for arbeidsretten i Berlin, Klaus Mittelstädt, til Bild.

Mittelstädt opplyser at saken skal opp for retten 1. november.

– Vi har gått hver vår vei i henhold til arbeidslovgivningen og satt en tidsfrist. Rune Jarstein forsvarer seg mot dette rettslig, sier sportsdirektør Fredi Bobic til Bild.

37-åringen Jarstein havnet i ordkrig med keepertreneren under en treningsøkt i midten av august. Klubben mente at oppførselen ikke kunne forsvares og suspenderte Jarstein et par dager etter opptrinnet.

I etterkant ytret Bobic at det «ikke var noen vei tilbake» og at de ønsket å terminere kontrakten til Jarstein.

Bobic har uttalt at han synes situasjonen er trist.

– Det er lov å være kritisk, men tonen og språkbruken (til Jarstein) var helt feil. Jeg synes situasjonen er lei fordi den treffer en person som har vært (i klubben) lenge, sa Bobic, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Jarsteins kontrakt med Hertha løper ut inneværende sesong.

Telemarkingen har vært i den tyske klubben siden januar 2014 og har flere sesonger som førstekeeper. Han var ute av spill i langt over et år etter et hardt covid-19-forløp. Det satte ham utenfor fra april i fjor.

Nordmannen har ikke spilt en tellende kamp på nesten halvannet år. 30. mars 2021 sto han i mål for Norge i landskampen borte mot Montenegro.