VARIERENDE DAG: Viktor Hovland fra utslaget på det første hullet på Royal Liverpool Golf Club.

Hovland klatret på åpningsrunden av The Open: − Et meget bra comeback

Viktor Hovland (25) var langt nede på resultatlisten i majorturneringen The Open, men rettet raskt opp inntrykket.

Etter å ha åpnet årets siste majorturnering majorturneringDe fire største turneringene i golf kalles major: Masters, PGA Championship, US Open og The Open. med syv strake par, ble det bogey bogeyBogey er ett slag over hullets par. Par er det forventede antall slag spilleren skal bruke på hullet. både på det åttende og tiende hullet for Hovland. Da var nordmannen helt nede på 72. plass, men så begynte klatringen – og den kom fort.

Birdie BirdieBirdie er ett slag under hullets par. Par er det forventede antall slag spilleren skal bruke på hullet. på hull 11 og 12 sendte Hovland langt oppover resultatlisten. Etter birdie nummer tre på hull 16 var Ekeberg-mannen var for første gang under par.

– Det har vært et meget bra comeback av Viktor, sier den norske golfproffen Espen Kofstad som ekspertkommentator i Viaplay etter det 16. hullet.

Hovland gikk de to siste hullene på par, og endte med det ett slag under par på åpningsrunden. Det holder til en foreløpig delt 18. plass.

– Jeg synes dette var veldig bra. Han har ikke lagt igjen mange slag der ute. Vi får ta den scoren her, sier Kofstad.

Underveis på runden ble Hovland bæsjet på:

Årets The Open er den 151. utgaven av turneringen, og spilles på Royal Liverpool Golf Club. Hovland ble nummer fire i fjor, og jakter fremdeles sin første seier i en majorturnering.

Turneringen ledes av trioen Tommy Fleetwood, Emiliano Grillo og Christo Lamprecht på fem slag under par.

Sistnevnte er amatør, men 22-åringen fra Sør-Afrika var likevel ikke ekstremt sjokkert over å lede storturneringen.

– I mitt eget hodet er det ikke det (overraskende). Jeg er veldig hard med meg selv, og mener jeg fortjente min plass her. Jeg tror måten jeg spilte på gjør at jeg fortjener plassen på toppen av resultatlisten, så langt, sier Lamprecht til arrangøren.

OVERRASKENDE LEDER: Amatørspiller Christo Lamprecht, som kvalifiserte seg til The Open ved å vinne amatørutgaven i juni.

– Det er ikke «cocky» å si. Jeg har bare tro på meg selv. Jeg antar at om du er profesjonell eller konkurrent, så bør du tro at du er den beste i feltet. Jeg er veldig stolt av det. Jeg er selvfølgelig litt overrasket, men jeg spilte god golf i dag, fortsetter Lamprecht.

Hovland slår ut kl. 10:47 norsk tid på fredagens runde, som sendes på V sport Golf og Viaplay.