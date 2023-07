Casper Ruud i hyggelig passiar med Novak Djokovic etter French Open-finalen i juni.

Casper Ruud får gå i fred: − Jeg er ingen superstjerne

BÅSTAD (VG) Casper Ruud (24) har sett hvordan de aller største tennisstjernene knapt kan bevege seg blant folk flest uten at det blir fullt kaos. Han er glad for at det - i hvert fall foreløpig - ikke er slik med ham selv.

Til tross for at han i løpet av 2022 og 2023 har kommet til tre Grand Slam-finaler i tennis, en av de store verdensidrettene.

Nå spiller Ruud i Hamburg. Sist uke tok han og kjæresten Maria Galligani (26) med seg hunden Bajas til Båstad. Der nøt de «de gode restaurantene» i det svenske ferieparadiset og kjørte Porsche i det flotte Skåne-landskapet.

Tennis-profilen har oppdaget at det ikke er en selvfølge for alle:

– Det jeg mener med at «jeg er ingen superstjerne» er at det er store idrettsutøvere og sikkert skuespillere verden rundt som ikke kan gå på offentlige steder uten at det blir helt spetakkel. Det er noe som ikke skjer i mitt liv, og det er jeg komfortabel med, sier han til VG.

– Jeg har sett på nært hold hvor store Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic er - uansett hvor de er i verden. Hvor utfordrende det er ikke å kunne gå på den lokale restauranten eller i butikken og gjøre vanlige ting.

Ruud snakker om de tre store i tennissporten - som til sammen har vunnet 65 Grand Slam-titler de siste 20 årene.

– Noen spør meg om jeg har det som dem, og nei, det er det ikke. Og det er jeg på en måte glad for. Kanskje det en dag blir sånn, men enn så lenge er jeg glad for at det ikke er sånn.

Casper Ruud kan til og med spille golf uten at det blir masse styr.

– Etter French Open og både før og etter Wimbledon har jeg spilt mye golf. Men nå skal jeg fokusere på tennis noen uker. Det er jo faktisk det jeg driver med!

Til det svenske tennismagasinet sier Casper Ruud at han setter pris på den oppmerksomheten han får:

– Det kan hende jeg treffer en ung gutt i butikken og som ber om bilde - eller noen som sier gratulerer og forteller at de heier på meg. Det er bare koselig å høre slikt fra norske folk og fans.

– Jeg er ingen superstjerne, og det er deilig å kunne leve et normalt liv uansett om det går bra eller dårlig i tennisen.

Nå spiller han på grusen i Hamburg, men deretter kommer Ruud til å rette blikket mot US Open, der han i fjor kom til en oppsiktsvekkende finale. Det ble tap mot spanske Carlos Alcaraz.

– Jeg kommer hjem etter Hamburg før turen går til Toronto og Cincinnati. Deretter er det «fri» uken før US Open, men da skal vi trene i New York, sier Ruud til VG.