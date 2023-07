OPP OG NED: Som et småfly over Nordsjøen ble Viktor Hovland kastet opp og ned på resultatlisten med bogeyer og birdier om hverandre på Royal Liverpool fredag.

Hovland med turbulent spill i Liverpool-vinden – langt unna seierskampen

Viktor Hovland (25) nådde både høye topper og dype daler på runde to i den 151. utgaven av The Open. Nå må han se lagt etter sin første Major-seier.

Runden pågår fortsatt, men Hovland er ferdigspilt. Han skal klare cuten med grei margin.

Med vind på godt over 10 m/s var Hovland på et tidspunkt oppe på delt 5. plass på Royal Liverpool-banen etter to strake birdier, men storspillet løyet utover dagen.

Det ble hele seks bogeyer:

Nordmannen ble tatt av vinden på det tredje hullet da han regelrett «shanket» «shanket» En shank er i golf betegnelsen på et feilslag der man som følge av en vridning av golfkøllen treffer ballen med hælen på køllen i stedet for med det flate slagfeltet. Som et resultat av dette farer ballen rett ut til høyre. det andre jernslaget ut i roughen og måtte jobbe inn en bogey.

På hull 7 fikk han en slice slice En slice er et golfslag som får ballen til å bøye av i en bue mot høyre. med driveren på utslaget ut i en dyp bunker.

På det niende var det en lang parputt som ble noen centimeter for kort.

På det 11. hadde han en mye kortere og enklere parputt – men bommet noe uforståelig til høyre.

Det fjortende hullet ble en ny kamp for par fra en fairway-bunker, og igjen ble det marginer imot på en lang parputt.

Banens nest siste «monsterhull» ble heller ingen god opplevelse for Hovland, som så vidt klarte å redde bogey etter et svakt utslag.

Det blåste godt ute ved kysten vest for den britiske storbyen Liverpool fredag ettermiddag. Royal Liverpool er en såkalt «links»-bane, en ujevn bane mellom sanddyner uten noen trær, som er svært utsatt for vindkast.

Vind er noe Viktor Hovland er godt kjent med både fra Norge og ikke minst den paddeflate amerikanske staten Oklahoma, der han bor. Likevel lot han seg påvirke på den bølgete banen på Merseyside.

Info Viktor Hovland, 2. runde Hull 1: Birdie Hull 2: Par Hull 3: Bogey Hull 4: Birdie Hull 5: Birdie Hull 6: Par Hull 7: Bogey Hull 8: Par Hull 9: Bogey Hull 10: Par Hull 11: Bogey Hull 12: Par Hull 13: Par Hull 14: Bogey Hull 15: Birdie Hull 16: Par Hull 17: Bogey Hull 18: Birdie Vis mer

Utslagene satt stort sett på fairway fairwayFairway er det kortklipte området på et golfhull som utgjør det foretrukne spilleområdet mellom tee og green., men innspillene på green var ikke alltid presise nok – og halvdistanseputtene ble ofte stang ut.

Plutselig hadde 25-åringen gått fra seierskampen, til en kamp for å klare cuten cutenEtter de to første dagene av en golfturnering kuttes resultatlisten i to, og de under cuten får ikke spille videre på dag tre. (forventet å ligge på +2).

Sist Hovland ikke klarte en cut var i Scottish Open i juli 2022. Rekken på 23 turneringer uten å havne bak cuten var før The Open nest best på PGA-touren (Xander Schauffele hadde 28).

Heldigvis for Hovland kunne han senke skuldrene med birdie på hull 15 og 18, og rekken kan forlenges til 24 på rad.

En The Open-seier i 2023 må han dog se langt etter. Han er på par (+0) etter to runder. Brian Harman leder turneringen på –10.

