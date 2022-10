Umar Kremlev (t.h.) sammen med den russiske presidenten Vladimir Putin (t.v.).

Russere og belarusere ønskes velkommen tilbake til boksing

Det internasjonale bokseforbundet (IBA) meddeler at russiske og belarusiske boksere kan få begynne å gå boksekamper igjen.

NTB

– IBA-styret stemte for å oppheve sin tidligere beslutning og la boksere fra Russland og Belarus konkurrere på IBA-arrangementer med umiddelbar virkning. IBA er overbevist om at politikk ikke bør ha noen innflytelse på sport. Derfor bør alle utøvere gis likt muligheter, skriver IBA i en pressemelding.

Russiske og belarusiske boksere har vært utestengt fra alle IBA-arrangementer siden Russlands invadering av Ukraina.

Styreleder i IBA er russeren Umar Kremlev, som ble gjenvalgt i september.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har gjentatte ganger uttrykt bekymring for måten IBA har vært styrt på av Kremlev. Det internasjonale bokseforbundet får blant annet ikke arrangere bokseturneringen under OL i Paris i 2024. Den jobben skal skjøttes av en uavhengig IOC-oppnevnt arbeidsgruppe.

Land som USA, Nederland, New Zealand, Sverige og Norge diskuterer et nytt internasjonalt forbund for å beholde OL-statusen.

– Budskapet fra IOC har vært klinkende klart hele tiden. Russerne må ut, og lederskapet må skiftes, sa president Haktor Slåke i Norges Bokseforbund etter Kremlev ble gjenvalgt.