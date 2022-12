Avis: Risikerer 10–15 kamper utestengelse

Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera og Diego Godin risikerer en kjempestraff etter Uruguays kamp mot Ghana i VM.

NTB

Ifølge Kronen Zeitung mobbet og trakasserte de fire den tyske dommeren Daniel Siebert og hans assistent etter kampen.

Tidligere i desember opplyste FIFA at de åpnet disiplinærsak mot Det uruguayanske fotballforbundet.

Avisen henviser til spanske AS, som melder at de kan bli utestengt i 10 til 15 kamper for klubb og landslag.