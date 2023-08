Jeanette Hegg Duestad bidro til norsk VM-sølv onsdag.

Norsk VM-sølv i skyting etter ellevilt drama – gullet glapp med millimetermargin

Rifleskytterne Mari Bårdseng Løvseth, Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad tok VM-sølv på 50 meter liggende onsdag etter en uhyre dramatisk gullduell.

Kampen om VM-tittelen sto mellom Sveits og Norge. I det som ble en helt ellevill avslutning byttet de to nasjonene på å inneha ledelsen på de siste skuddene.

Til slutt ble det sveitsisk seier med fattige 0,2 poeng etter hele 180 avfyrte skudd.

Sveits og Norge var i særklasse og kun drøye poenget bak verdensrekorden. Ned til Østerrike på bronseplass skilte det hele sju poeng.

– Vi snakker jo alltid om små marginer i vår idrett. I dag får vi beviset på det. VM-sølv er uansett stort, og jentene levere glimrende i dag, sier sportssjef Tor Idar Aune i Norges Skytterforbund til NTB.

I den individuelle konkurransen ble Jeanette Hegg Duestad best av de norske med sjuendeplass. Hun endte på 624,0 poeng. Det skilte halvannet poeng opp til medalje.

Anja Senti fra Sveits ble verdensmester med 627,7 poeng. Sølvet gikk til finske Marianne Palo med 626,1 poeng, mens Jolyn Beer fra Tyskland ble nummer tre med 625,4 poeng.

Norge har bare én gang tidligere tatt medalje i lagkonkurransen på 50 meter liggende for kvinner i VM. Det skjedde i Milano i 1994. Da ble det også VM-sølv med Lindy Hansen, Grethe Martinsen og Hanne Vataker på laget.

Onsdagens sølv betyr at det norske laget i Baku tok medalje på fire lagøvelser på 50 meter i årets VM. Fasiten ble ett gull, ett sølv og to bronse.

I konkurransen for blandet lag, som også ble avviklet onsdag, endte Jeanette Hegg Duestad og Henrik Larsen på fjerdeplass. Det så lenge så bra ut for norsk medalje, men Kina snek seg til slutt 0,3 poeng foran etter at alle hadde skutt 60 skudd hver.