NTB trekker melding om at Christian Atsu er funnet etter jordskjelvet

NTB trekker meldingen om at fotballspilleren Christian Atsu er reddet fra ruinene etter jordskjelvet i Tyrkia.

Saken var basert på uriktige opplysninger. I AP-meldingen fra kl. 16.50 gikk det fram at bekreftelsen fra Ghanas fotballforbund på Twitter ble sendt ut allerede tirsdag, og ikke torsdag. Det viste seg senere at det ikke var hold i meldingen til Ghanas fotballforbund. Onsdag kom det kontrabeskjed fra Atsus agent Nana Sechere om at skjebnen til Atsu var uviss. Sechere opplyste da om at Atsu ikke var funnet ennå.

VG publiserte NTB-meldingen og hadde den ute i noen få minutter.