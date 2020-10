REDDET POENG: Yann-Erik de Lanlay sørget for at Viking fikk med seg ett poeng fra kampen mot Strømsgodset på overtid. Foto: Carina Johansen

De Lanlays første mål etter Viking-returen: – Deilig å være hjemme

STAVANGER (VG) Det hadde gått fem år siden sist han scoret for Viking, men på overtid ble Yann-Erik de Lanlay (28) den store helten mot Strømsgodset.

Med sin utligning tre minutter på overtid mot Strømsgodset noterte Yann-Erik de Lanlay seg for sin første Viking-scoring på 1933 dager.

– Det er klart det er stort å score for Viking. Det gir selvtillit, og er noe man må ta med seg videre, sier de Lanlay til VG etter å ha reddet ett poeng mot Strømsgodset.

– Det er deilig å få utlignet slik at vi får med oss et poeng. Det var et fint veggspill med Tommy (Høiland), som setter meg i en god posisjon. Da var det bare å sette den i mål. Det var kjekt.

Vi må helt tilbake til 21. juni 2015 for å finne sist han satte en ball i nettet ikledd mørkeblå farger. En måned senere signerte han for Rosenborg, der han spilte frem til i vinter.

Da pakket han sakene og flyttet hjem til Stavanger.

– Den har vært helt fantastisk, og det er kjempe deilig å være hjemme igjen. Det er en fin gjeng i garderoben, som jeg kommer godt overens med. Jeg trives veldig bra, sier de Lanlay.

Forventningene var høye da den hjemvendte sønnen returnerte, men han måtte vente helt til runde 20 før det første målet kom. Da slang han like gjerne på en assist i samme slengen, og ble kåret til banens beste på VG-børsen.

Trener Bjarne Berntsen forteller at han er meget fornøyd med utviklingen til kantspilleren.

– Han viser bedre og bedre taker fra kamp til kamp. Han har fått en god periode med trening uten skadeopphold, og da viser han at han er den kvalitetsspilleren vi håpet å få da vi hentet han, sier Berntsen.

Ble hentet med skade

Da han i januar ble hentet tilbake til klubben han har gått gradene som ung i, var det med en skade som gjorde at han ikke kom på banen før i den ellevte serierunden.

Kampen mot Strømsgodset var hans femte start for sesongen.

– Det tok lang tid før han var i gang for fullt siden han ikke var skadefri da han kom. Han fikk et tilbakefall i vinter, før han har bygget seg sakte, men sikkert opp med veldig god hjelp fra det medisinske-teamet, sier Berntsen.

– Jeg har hatt mine runder med skader, så det bærer jeg ikke så mye preg av lenger, sier de Lanlay.

Vil bli en trio

Delvis fra sidelinjen, og delvis fra banen, har han sett at Zymer Bytyqi og Veton Berisha har formet en farlig duo på topp. De to har så langt denne sesongen stått for 33 målpoeng.

Med Bytyqi på venstrekant og Berisha på spiss, er det på høyrekanten i Berntsens 4–3–3-formasjon som stort sett har blitt rullert på denne sesongen. Dermed er det muligheter for at høyrekanten de Lanlay kan få en fast plass på laget – og gjøre en farlig duo om til en farlig trio.

– Jeg håper jeg kan være med på det lasset der. De har vært i kjempe form, så det er veldig kjekt å se, sier de Lanlay.

– Alle spillere vil starte, men det er Bjarne som tar ut laget. Hver enkelte må gjøre sitt beste hver dag på trening, så får vi se.

Publisert: 05.10.20 kl. 10:10

