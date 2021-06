Kilde åpner opp om forholdet til superstjernen: Fant hverandre i tung tid

SOGNSVANN (VG) Den ene gikk gjennom en alvorlig skade, den andre har sørget over farens død. Slik fant Aleksander Aamodt Kilde kjærligheten med superstjernen Mikaela Shiffrin.

Av Ida Høidalen , Hanna Nymoen Lund og Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Til slutt klaffet det. Det er sånn livet er, er det ikke det? sier Aleksander Aamodt Kilde til VG.

Forrige uke ble det stor ståhei da fjorårets verdenscupvinner Aleksander Aamodt Kilde bekreftet til VG at han er i et forhold med verdens beste kvinnelige alpinist, amerikanske Mikaela Shiffrin.

Da VG møter han på Olympiatoppen i Oslo tirsdag ettermiddag, åpner han opp hvordan kjennskap ble til vennskap – og hvordan de ble et par.

– Vi har kjent hverandre nesten seks år og alltid visst godt hvem hverandre er. Det har, på en måte, vært et eller annet der, men vi har aldri tatt den hele veien, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG.

LIVET SMILER: Aleksander Aamodt Kilde er glad for å være tilbake i Norge og i gang med treningen igjen. Foto: Rodrigo Freitas / VG

Var hverandres støttespillere

I januar ledet Kilde verdenscupen, men etter et fall på trening i Østerrike røk korsbåndet og han gikk blant annet glipp av VM i Cortina.

Det var rundt denne tiden Shiffrin kom inn i livet hans på en ny måte, og Kilde forteller at hun har vært en god støttespiller i en tøff periode.

– Jeg hadde litt tid etter jeg ble skadet, og det var litt det som var grunnen egentlig. Vi chattet litt frem og tilbake, og hun har vært veldig støttende. Hun har jo hatt en fin sesong, men likevel vært gjennom sitt hun også. Så vi har vært litt sparringspartnere og gitt og tatt litt, forteller Kilde.

– Det er rart med det - når det skjer noe kjipt, så kommer det ofte noe bra også, fortsetter han.

Selv om Shiffrin har hatt stor sportslig suksess de siste årene, har hun vært åpen om at hun også har hatt det tøft. Faren hennes, Jeff Shiffrin, døde brått i februar i fjor. Under VM tok hun til tårene etter ett gull, to sølv og to bronse og hun har flere ganger fortalt om det nære forholdet til faren.

– Hun har tidligere vært gjennom en kneskade også og har erfaring der. Faren hennes var en veldig flink anestesilege som kunne mye. Så hun har hjulpet meg med tips og triks rundt korsbåndet, hun kunne en del. Det er en god kombo, forteller Kilde.

– Det er veldig ferskt, så det er bare et par måneder hvor vi har møttes og kommunisert mye sammen. Det har vist seg å funke veldig bra, oppsummerer han.

FORELSKET: Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Privat

– Undervurderer hvor stor hun er

Han forteller han at han ble litt overrasket over hvor stor oppmerksomhet det nye forholdet skulle få.

– Jeg tror jeg undervurderer hvor stor hun er - og kanskje litt meg selv også. Jeg er jo ikke i nærheten resultatmessig eller med tanke på hvordan hun er i USA. Der er hun en superstjerne. Så jeg tenkte ikke så mye over det, men plutselig var det mange telefoner og tjohei, forteller Kilde og ler.

– Men det var bare morsomt det altså. Og det går helt fint, legger han til.

Shiffrin har de siste årene vært verdens beste alpinist. Hun har blant annet vunnet verdenscupen tre ganger og har fire VM-gull i slalåm. Hun er også tidenes yngste OL-vinner i storslalåm.

– Hvordan synes hun det er at det ble en så stor mediesak?

– Vi snakket jo en del om det, og vi synes det er veldig greit at det kommer nå før sesongen og at det ikke blir noen rykter som går. Det er greit å få det ut og vise hvordan det er. Vi har det bra, og nå kan vi nyte det, svarer 28-åringen.

TILBAKE I NORGE: Aleksander Aamodt Kilde utenfor Olympiatoppen i Oslo. Der trener han endelig igjen sammen med landslagskollegaer. Foto: Rodrigo Freitas / VG

Forstår hverandre

Han tror mye av grunnen til at de er en så god match, er fordi de som toppidrettsutøvere har stor forståelse for hverandres liv.

– Det er jo litt derfor det funker så bra og. Vi gir hverandre tid til det vi skal gjøre og når jeg vet hun er på ski eller reise, er det det som er fokus. Og når vi er sammen kan vi ha det bra og vi kan trene sammen. Vi skjønner at vi ikke kan ha tre dager på fylla og ikke få søvn. Det er litt sånn at man lever det samme livet. Da funker det bra, sier Kilde.

Han flyttet til østerrikske Innsbruck i fjor. Hvordan fremtiden blir «bomessig» med amerikansk kjæreste vet han ikke ennå. Kilde forteller at han rett og slett tar livet som det kommer.

– Jeg er nok altfor glad i Norge til å flytte permanent herfra og jeg kommer alltid til å ha en tilknytning til Norge. Men jeg vet at det valget jeg tar nå kan dra meg alle steder. Jeg trives bra i Innsbruck nå fordi det er der jeg føler jeg kan ta et steg videre for å bli enda bedre.

– Også kan jeg bruke den erfaringen inn til å reise til USA eller det som kommer. Jeg gidder ikke legge så mye planer akkurat nå. Det blir litt ferskt både for forholdet og meg. Vi får se hvordan det går på ski og hvor lenge jeg holder på først, avslutter alpinisten.