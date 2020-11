UTSATT: Vålerenga-spiller Ousmane Camara ble utsatt for rasisme i en eliteseriekamp mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Sandefjord-vakt og Aalesund straffet for rasisme - bot og tomme tribuner

Den frivillige Sandefjord-vakten som kom med rasistiske tilrop mot Vålerengas Ousmane Camara i en eliteseriekamp får 25.000 kroner i bot. Samtidig må Aalesund spille foran tomme tribuner etter rasismesaken mot Amahl Pellegrino.

Oppdatert nå nettopp

Sør-Øst politidistrikt har gitt et forelegg på 25.000 kroner, subsidiært fengsel i 50 dager, til en mann i slutten av 40-årene som kom med rasistiske ytringer rettet mot en fotballspiller under en fotballkamp mellom Sandefjord og Vålerenga 18. oktober i år.

Mannen har fått forelegget etter straffelovens §185 for å ha fremsatt en diskriminerende eller hatefull ytring. Mannen fungerte som vakt under fotballkampen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Også Aalesund Fotballklubb straffes etter at en av deres supportere kom med rasistiske tilrop mot Kristiansund-spiller Amahl Pellegrino i runden før. De må spille neste hjemmekamp uten tilskuere, betale en bot og henge opp et «#STOPPrasisme»-banner på tribunen.

Det skriver NFF i en pressemelding:

«Dommen er i tråd med Påtalenemndas innstilling i saken, hvor det ble lagt stor vekt på internasjonal praksis. I tråd med UEFAs sanksjonsnivå vurderte doms- og sanksjonsutvalget at AaFK skulle dømmes til å spille neste hjemmekamp for delvis tomme tribuner, men etter en helhetsvurdering, sett opp mot antall tilskuere på tribunen på grunn av coronarestriksjonene, ble det bestemt at kampen skal spilles for helt tomme tribuner».

Boten AaFK er ilagt er på 10.000 kroner.

Publisert: 11.11.20 kl. 15:13 Oppdatert: 11.11.20 kl. 15:24

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 24 21 2 1 83 – 27 56 65 2 Molde 24 15 2 7 59 – 30 29 47 3 Rosenborg 24 13 6 5 43 – 25 18 45 4 Vålerenga 24 13 6 5 41 – 28 13 45 5 Odd 24 13 3 8 44 – 35 9 42 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Eliteserien